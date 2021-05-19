Дорожная техника: сделано в Петербурге

Еще недавно предприятие работало на военно-промышленный комплекс, а сейчас перешло на гражданские рельсы. Фото: Андрей ГАШЕВ

Кроме сельскохозяйственной техники, «Петербургский тракторный завод» долгое время выпускал еще и промышленную - дорожные машины, тягачи. Однако после модернизации упор был сделан именно на производство с/х тракторов, а производство промышленной техники было решено перенести на площадку завода «Универсалмаш». До недавнего времени предприятие работало в рамках государственных оборонных заказов, а сейчас в результате конверсии перешло на выпуск линейки дорожно-строительной техники, которая раньше была закреплена за «Петербургским тракторным заводом». Для этого завод «Универсалмаш» прошел переоснащение на средства Фонда развития промышленности. Вернее, проходит до сих пор.

- Ремонт и закупка нового высокопроизводительного механообрабатывающего оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ), заготовительного и сварочного оборудования на предприятии стартовала в 2019 году, а в 2020-м началась пандемия. Но процесс уже был запущен, и останавливать его мы не стали. Работа была проведена колоссальная. В прошлом году мы увеличили производственные мощности, первым делом переместили и реорганизовали сварочное производство, по сути, создали новое сварочное производство с высокой степенью механизации сборочных операций. В рамках реорганизации смонтировали новую автоматическую систему приточно-вытяжной вентиляции с подогревом воздуха, - рассказывает заместитель директора по персоналу и безопасности завода «Универсалмаш» Борис Бычков. - В этом году на площадку предприятия полностью переведено сборочное производство дорожно-строительной техники, так что окончательная сборка всех изделий теперь будет проходить на заводе «Универсалмаш».

В отремонтированных цехах стоят самые современные станки. Фото: Андрей ГАШЕВ

Грамотный подход

Если вы любите смотреть подборки фотографий на тему, как было и как стало, то в цехах завода «Универсалмаш» вам точно понравилось бы. Многие производственные площадки здесь уже обновлены: просторные и светлые помещения, чистота, современное высокопроизводительное и уникальное оборудование. Для рабочих предусмотрели комфортную комнату для приема пищи. Но некоторые участки только готовятся к ремонту, и вот там как раз можно увидеть наследие советских времен - грязные, замасленные окна, стены, темные углы.

- Наша задача не только заменить старое оборудование на новое высокопроизводительное, сделать ремонт, но и свести к минимуму количество перемещений, организовать рабочие места так, чтобы выполнять свои обязанности рабочим было удобно и комфортно. Все должно быть эргономично. Для сравнения: раньше связанные друг с другом участки могли находиться в разных частях цеха. Естественно, часть своего рабочего времени сотрудники тратили на переходы, - говорит Борис Бычков.

В отремонтированных цехах завода «Универсалмаш» установлено новое оборудование - современные станки с числовым программным управлением, механизированные кантователи и стапели, пятикоординатные станки для плазменной резки металла и станок лазерной резки. Есть и редкие агрегаты, например, портальный обрабатывающий центр с зоной обработки до 9 метров для механической обработки корпусов и кузовов в сборе. На обработку крупной детали у современного станка уходит примерно трое суток против двух недель на устаревших моделях.

На заводе «Универсалмаш» производят универсальные дорожные машины, фронтальные погрузчики, которые потом трудятся по всей России.

Борис Бычков рассказывает, что модернизацию не остановила даже пандемия. Фото: Андрей ГАШЕВ

Планы на будущее

«Универсалмаш» не только обновляется сам, но и обновляет кадры. В первую очередь на предприятии ждут высококвалифицированных рабочих - операторов станков с ЧПУ, инженеров, технологов, конструкторов.

- Мы планируем расширять производство. Одна из задач - сформировать свое конструкторское бюро, чтобы управлять технологиями, - говорит Борис Бычков. - Нам нужны люди со знаниями и умениями, обладающие инженерными навыками и готовые развиваться сразу в нескольких направлениях. Завод заинтересован в привлечении талантливых, энергичных и амбициозных специалистов, готовых развиваться вместе с компанией.

Вообще в сфере высоких технологий идет борьба за универсальные кадры. В некоторых специальностях постоянно меняются методы работы, а значит, людям все время нужно учиться новым методикам, повышать свои знания. Автоматизация производства требует даже от рабочих специальностей высокой квалификации.

Но зато и перспектив на современном производстве больше. Сотрудники понимают, как работает предприятие на разных этапах промышленной цепочки, видят, как устроен процесс изнутри. А значит, могут участвовать в развитии предприятия и расти внутри него.

Производители стремятся своевременно реагировать на запросы рынка выпуском новых современных моделей. Фото:«Универсалмаш».

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