Записку Распутина своему убийце и уникальное издание «Евгения Онегина» за 12 млн рублей продадут с аукциона в Петербурге

Записку Григория Распутина убийце выставят на торги. Фото: Андрей ГАШЕВ

Сразу несколько уникальных экспонатов и предметов искусства продадут с торгов на аукционе, который пройдет в Петербурге в конце мая. В числе заявленных лотов такие вещи, как записка Григория Распутина одному из своих убийц, князю Феликсу Юсупову.

- Распутин очень любил отправлять кого-либо с записочками к лицам, от которых требовалась помощь. Повод, по которому Распутин обращается к князю Юсупову, неизвестен. Но учитывая статус семьи Юсуповых и родственные отношения самого Феликса с царским двором, поводов могло найтись множество. В какой-то момент Юсупов сам, дабы войти в доверие к старцу, предложил Распутину свои услуги для решения вопросов «в верхах», - говорится в описании лота на сайте «Российского аукционного дома». - Некий мистический ореол лоту придает то, что жертва пишет убийце о «живых и мертвых».

Записку Распутина Юсупову оценили в 760 тысяч рублей. Фото: РАД.

Сама записка датирована 1915-16 годами (Распутин был убит в ходе заговора 30 декабря 1916-го) и содержит следующие слова: «Кньязу Феликсу. Помочь надо живому о мертвом. Ангелы радовать[ся] будут. Целую Григорiй». Стоимость лота по оценке специалистов составляет около 760 тысяч рублей, но за какую сумму уйдет исторический артефакт, покажут только торги.

Кроме этого на аукцион представят и уникальное издание романа «Евгений Онегин». Творение Пушкина оценено в баснословные 12 миллионов рублей.

- Для читающей публики того времени роман Пушкина был аналогом сериала: «Евгений Онегин» выходил с 1825 по 1832 год отдельными выпусками, содержащими каждый одну главу (так называемое «поглавное издание»). На аукционе будет представлено именно это издание «в главах» - 8 частей романа собраны под одним переплетом. Это одна из самых дорогих и редких русских книг. Представляет коллекционную ценность музейного уровня, - говорится в описании.

Редкое издание "Евгения Онегина" оценили в 12 млн рублей. Фото: РАД

Эксперты аукционного дома отмечают, что в 2019 году такое же издание было продано с торгов британского дома Сhristie's в Лондоне за 467 тысяч фунтов, что составляет более 48 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Также на торгах в Петербурге будут представлены пуанты балерины Майи Плисецкой, первое издание «Кавказского пленника» Пушкина, автографы Петра Ильича Чайковского и Альберта Эйнштейна, а также другие редкие вещи.