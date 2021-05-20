Усиление масочного режима в Санкт-Петербурге в мае 2021 года: в общественном транспорте начнутся массовые проверки

В Санкт-Петербурге усиливают меры безопасности на общественном транспорте. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом готовят новые меры безопасности. Прежде всего – на общественном транспорте. Ожидается усиление масочного режима в Санкт-Петербурге уже в конце мая 2021 года. Рассказываем, когда введут и как будет действовать.

- Соответствующие поручения уже были отданы вице-губернатором Максимом Соколовым, - пояснили КП-Петербург в пресс-службе городского комитета по транспорту. – Планируется, что усиливать контроль за соблюдением гражданами противоэпидемических мер начнем уже до конца этой недели.

Речь, уточняют в ведомстве, идет прежде всего о массовых проверках. Осуществлять их будут специалисты межведомственной транспортной комиссии. На граждан, которых проверяющие заметят в общественном транспорте без медицинских масок, будут составлять протоколы, а после – передавать их в полицию, которая займется адресной «раздачей» штрафов. «Тариф» стандартный: за первый проступок – 4 000 рублей, за рецидив – 5 000 рублей. Кроме того, в Смольном прорабатывают вопрос о том, чтобы в принципе перестать пускать «безмасочников» в метрополитен – правда, как это будет реализовано, пока не ясно.

Зато ясно другое: прививочный сертификат, подтверждающий то, что гражданин прошел курс вакцинации от коронавируса, от штрафа не спасет. Устанавливая правонарушение и выписывая штраф, проверяющие и правоохранительные органы будут руководствоваться знаменитым «антиковидным» постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121, которое никаких послаблений не содержит.

Напомним, официально масочный режим в городе продлен до конца мая. Но, судя по тенденции, он вновь будет продлен.