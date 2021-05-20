«Можно гулять и заниматься одновременно»: игровой педагог Женя Кац рассказала, как с помощью игры мотивировать ребенка на учебу

Женя Кац – игровой педагог со стажем, автор проекта «Мышематика» Фото: соцсети

Женя Кац – игровой педагог со стажем, автор проекта «Мышематика». Более 20 лет она работает над тем, чтобы уроки математики для дошкольников были увлекательными и интересными, а читать или писать детям хотелось с удовольствием. И все это у нее получается благодаря необычному подходу в обучении. Об этом и не только она рассказала в прямом эфире «Комсомольской правды» в Instagram 20 мая.

- Игровой подход хорош тем, что можно гулять и заниматься одновременно. Например, мы можем пойти на улицу и нарисовать мелом на асфальте классики. Если ребенок не очень хорошо помнит цифры, то говорим ему: «прыгай на 7, потом на 3, встань ногами на две цифры, чтобы было 10». Потом он маме дает задание. Игра? Игра! Мы учим ребенка в этот момент? Да! То есть занимаемся этим занудством, которое в школе называется: выучи состав числа, - объяснила Женя Кац.

Педагог обратила внимание на то, что ребенку, в первую очередь, должно быть интересно. И тогда точно не нужно будет придумывать никаких поощрений.

- Если мы пытаемся усадить ребенка за то, что он не хочет, то трудно его как-то поощрить. Поощряйте тем, выбирая, что ему интересно. Любит динозавров – прекрасно. Придумайте задание с динозаврами, - порекомендовала Кац. - Есть еще одна мотивирующая вещь для детей: когда родитель тоже учится вместе с ребенком, а не когда диктует как взрослый.

Часто родители пытаются мотивировать ребенка, предлагая ему взамен деньги. Но этого, по мнению педагога, точно делать не стоит.

- Ведущая деятельность дошкольника – игра ради процесса, а не ради полученной монетки. Если она его увлекает, то он будет этим заниматься еще и еще. Вместо того, чтобы предложить ребенку выбрать, что он хочет решить, мы подменяем игровой интерес монеткой. И непонятно, что делать с этим дальше, и зачем, - пояснила она.

Во время прямого эфира Женя рассказала и показала, в какие игры можно поиграть с ребенком для развития речи, математического мышления, изобразительных навыков и не только. А в конце ответила на вопросы родителей.