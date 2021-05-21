Новый, сделанный в Петербурге электробус «Пионер», показали на выставке SpbTransportFest

В Петербурге представлен новый электробус "Пионер".
Фото: Олег ЗОЛОТО
Крупная транспортная выставка SpbTransportFest открылась 21 мая в центре Петербурга. На Кленовую улицу привезли самые современные образцы техники, которая в ближайшем будущем может выйти на улицы города. В частности, здесь состоялась премьера новейшего электробуса «Пионер», созданного и собранного петербургским предприятием «Транспортные системы».
- В нем использованы передовые технологии в части накопления энергии. Запас хода до 250 км обеспечивают инновационные разработки аккумуляторных систем. Для удобства пассажиров предусмотрены USB-разъемы, современные мультимедийные комплексы и передовые системы климат-контроля, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».
Фактически, «Пионер» - обычный автобус с возможностью передвигаться на электричестве. Аккумуляторы у него спрятаны в секциях на крыше, а зарядка происходит ночь. Особенность машины в том, что ранее в Петербурге использовались только одинарные электробусы, а этот - сочлененный, то есть с «гармошкой».
Губернатор посидел за рулем нового электробуса.
Фото: Олег ЗОЛОТО
За рулем машины уже успел посидеть губернатор Петербурга, приехавший на открытие выставки.
- Весь представленный транспорт - современный. Но особенно радует газомоторный. Постепенно на него перейдем: город у нас большой а потому транспорт должен быть экологичный. Хорошо что производители дадут нам возможность испытать его на дорогах Петербурга, - отметил глава города.
Самый дорогой экспонат выставки - MAN - стоит более 500 тысяч евро.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Кроме электробусов из Беларуси (МАЗ), России (КАМАЗ, Volgabus), в Петербуге представили полностью электрический немецкий автобус MAN Lion's City 12E - самый дорогой экспонат выставки, который стоит более полумиллиона евро.
На выставке представлены и газомоторные автобусы.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Также на SpbTransportFest привезли различные вариации автобусов, работающих на газомоторном топливе. Большую партию таких - 200 штук - закупит один из петербургских перевозчиков.