Медики молодежки «Зенита» спасли жизнь подростку, получившему открытый перелом в ДТП

Члены медштаба "Зенита-М" Юрий Васин (слева) и Дмитрий Неклюдов (справа) спасли жизнь подростку, попавшему в жесткое ДТП в Сочи.

На выезде в Сочи медики молодежной команды «Зенита» спасли жизнь подростку, который попал в жесткое ДТП, катаясь вместе со своей девушкой на одном электросамокате. Позже возлюбленная мальчика призналась, что не справилась с управлением и дернула руль. Ребята попали под колеса такси. К счастью, рядом оказались члены медицинского штаба, прогуливающиеся возле отеля. «КП-Петербург» связалась с одним из героев истории, массажистом Дмитрием Неклюдовым, который вместе с врачом Юрием Васиным оказали пострадавшему первую помощь. Как говорит мужчина, они не могли пройти мимо, это их долг.

- Подбегаем, увидели, что у мальчика открытый перелом малоберцовой и большой берцовой костей. Сначала кровотечения почти не было, а потом… Людей там совсем было мало, место безлюдное. Таксиста трясет, он не понимает, что делать. Он с этим знаком «аварийки» мечется, мы его хотя бы смогли направить. Попросили аптечку. Она, на удивление, оказалась в машине. Затянули жгут, остановили кровь, обработали рану. Вызвали «скорую». Ехала она достаточно долго, около 30 минут, - вспоминает Дмитрий Неклюдов.

В последнее время в России бум ДТП с участием электросамокатов. В Петербурге, к примеру, скорость их передвижения ограничили до 15 км/ч. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дожидаясь скорой помощи, медики «Зенита» поддерживали разговор с парнем. Молодой человек поначалу был бодрячком. По словам массажиста молодежки, увидев эмблему клуба на форме, пострадавший даже пытался шутить и обещал, что начнет болеть за петербуржцев. Позже у него началось обильное кровотечение, мальчик мог потерять сознание.

- Надо было не давать ему спать. Начали с ним разговаривать. Когда у него пошел озноб, начали согревать ноги, растирать. Были с ним в контакте. Если бы он задремал, неизвестно, чем бы закончилось все. Ведь при открытых переломах все может плохо кончиться, особенно если это улица – грязь, инфекция, - объясняет массажист «Зенита-М».

«Скорая» в итоге забрала парня в больницу. В час ночи героям истории позвонила девушка молодого человека и поблагодарила их от всего сердца. Медики «скорой» выразили коллегам отдельный респект. Подростка отправили на операционный стол. Как рассказывает Дмитрий Неклюдов, он и Юрий Васин планируют связаться с мальчиком после того, как у него улучшится самочувствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Попал в черный список - покупай новый телефон: В Петербурге с нарушителями правил езды на электросамокатах будут разбираться радикальными методами

Правда, дыры в стратегии все равно остаются (подробности)