Едем на природу: на чем готовить в лесу или на даче, чтобы отдых удался. Фото: сеть АЗС «Газпромнефть».

Приближается лето - пора отпусков, солнечных выходных и отдыха вдали от суеты и шума города. Поездку в лес или на дачу невозможно представить без вкусной еды, которая на свежем воздухе кажется намного аппетитнее. Главное, выбрать правильный способ ее приготовления, комфортный и безопасный.

Многие не представляют отдых на природе без живого огня - он греет в холод, создает уют и атмосферу. А еще на костре можно приготовить походные деликатесы - шашлык, копченую рыбу, похлебку. Только вот разжигание костра требуется специальная площадка, сухие дрова и особые навыки. Ненастная погода превращает готовку еды в проблему.

Готовить на газу, если заранее приобрести его в специальном мобильном баллоне, можно практически в любой местности. Прежде всего, этот вариант идеально подходит для дачников, чьи дома не обеспечены магистральным газом, а электричество дорогое. Подключаешь баллон к плите и обеспечиваешь себя и своих близких горячим завтраком, обедом и ужином. Готовить можно все, что хочется, начиная от блинчиков и заканчивая супом и вторыми блюдами.

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть».

Газовые баллоны бывают разного объема, к примеру, на автозаправках сети «Газпромнефть» в продаже есть четыре вида емкости: 12,5 л, 18,2 л, 24,5 л и 33,5 л. Все баллоны поставляются от официального производителя и снабжены специальным паспортом, гарантирующим их надежность. Композитный корпус делает баллоны максимально безопасными, устойчивыми к ударам, так что перевозить их можно без опаски. Контролировать расход топлива очень просто: прозрачная колба позволяет отследить объем оставшегося газа и позаботиться о пополнении запасов заранее.Газовый баллон можно взять и в лес, и на рыбалку, главное, не забыть захватить с собой небольшую туристическую плитку. В этом случае можно не тратить дополнительное время на поиск места для костра, а организовать сам привал и начать готовить. На приготовление горячей еды потребуется минимум усилий и примерно полчаса-час времени. И никакой грязи, копоти и дыма! Газовый баллон с небольшой плиткой - отличное решение, если вы идете в поход на пару дней с большой компанией или с детьми.

Ну, а если захочется романтики - никто не мешает разжечь костер, что называется, для души!

НА ЗАМЕТКУ

Купить газовые баллоны можно не везде, так как места продажи должны быть оборудованы с учетом норм промышленной и противопожарной безопасности. На некоторых маршрутах такие точки есть. Так, приобрести баллоны можно на АЗС сети «Газпромнефть» по адресам:

- Приозерск, Ленинградское шоссе, д.84

- Тихвин, ул. Карла Маркса, д.74

- Тосненский район, массив Ушаки, уч. Никитино, Рябово-1