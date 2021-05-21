Беглов без усов: губернатор Петербурга резко сменил имидж

На мероприятии в Смольном губернатор предстал в новом имидже. Фото: gov.spb.ru

«Почти новый человек», - так удивленно говорят 21 мая жители Петербурга, неожиданно увидевшие своего губернатора без усов. Когда именно их сбрил Александр Беглов, точно неизвестно, но на публике градоначальник предстал в таком виде только сейчас.

Причем изменения в наружности выяснились не сразу - на открытии транспортного фестиваля SpbTransportFest глава города был в маске и увидеть его без усов смогли немногие. Но позднее в Смольном прошло награждение бизнесменов, помогавших петербуржцам в период пандемии в рамках акции #МыВместе. И тут-то пресс-служба администрации распространила официальные фото.

Кадры с мероприятия также показали по одному из городских телеканалов. Тогда-то петербуржцы и ахнули - своего губернатора в таком образе они никогда не видели.

Многие уверены - без усов губернатор выглядит гораздо моложе. Фото: Артем КИЛЬКИН / gov.spb.ru

Впрочем, нельзя сказать, что раньше Александр Беглов никогда не ходил без усов. Но последний раз он из сбривал в декабре 2017 года, когда был назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Позднее усы отросли и с этого момента не покидали лицо чиновника. Не сбривал усы Александр Беглов и после назначения губернатором Петербурга в сентябре 2019 года. С чем связаны нынешние изменения - неизвестно. Но напомним, что 19 мая глава города отметил 65-летний юбилей и был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как отмечают сотрудницы «Комсомольской правды» с новым имиджем губернатор стал выглядеть значительно моложе.

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