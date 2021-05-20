21 мая в Петербурге и Ленинградской области пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде»

Акция «На работу на велосипеде» набирает все большую популярность среди петербуржцев.

21 мая 2021 года в Санкт-Петербурге в 20-ый раз пройдет всероссийская акции «На работу на велосипеде», которая направлена на популяризацию велосипедного движения и устойчивой мобильности, а также большей безопасности, удобства, доступности и комфорта для всех жителей и участников дорожного движения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Акция станет одной из самых масштабных за все годы проведения: мы рассчитываем что в акции примет участие не менее 2000 человек, - отмечает член руководящего совета Ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» и организатор акции Илья Кулешов. - Мы подготовили насыщенную программу с мероприятиями в течение всего дня сразу в нескольких популярных городских пространствах в разных частях города: Севкабель Порт, Никольские ряды, Футура бар, Branch Garage. Очень большое количество людей, городских кафе, магазинов и велосервисов воодушевились идеей и целями акции и поддерживают развитие велодвижения и создание инфраструктуры для велосипедистов.

В течение всего дня участников акции ждут конкурсы, подарки и мероприятия от друзей и партнеров на "энергетических точках". Такие точки –– инициатива и местных бизнесов и горожан, которые хотят видеть наш город более комфортным для велосипедистов и рады поддержать желание людей использовать велосипед в качестве ежедневного транспорта. Кафе, велосервисы и магазины на день акции становятся местами, где рады угостить велосипедистов или помочь с обслуживанием велосипеда..

Для участия в акции и получения подарков необходимо зарегистрироваться на сайте. Количество регистраций уже близится к 1000, и все больше “энерготочек” появляется на карте акции.

- Акция «На работу на велосипеде» набирает все большую популярность среди петербуржцев. Приятно осознавать, что горожане делают выбор в пользу экологичного транспорта. Наш Комитет также присоединится к акции и проедет на велосипедах по наб. реки Фонтанки до Невской Ратуши, - добавил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Несмотря на то, что велосипед это идеальный транспорт для соблюдения социальной дистанции, всем гостям и участникам стоит помнить о мерах защиты, введенных в Петербурге. Посещение мероприятий допускается только при наличии маски.

Программа акции:

Севкабель Порт:

18:30 –– выдача подарков участникам;

19:00 –– йога на набережной с Олей Маркес, основательницей #Sekta, для всех желающих.

Никольские ряды:

10:00 –– 11:30 –– выдача подарков участникам;

10:00 –– 11:30 –– йога с Анико, ведущей блога @anikoyoga, для всех желающих;

16:00 –– 20:00 –– открытый велосервис от механиков Schulz;

16:00 –– 19:00 –– открытые занятия для детей от велошколы «Молния»;

19:00 –– концерт солистов симфонического оркестра Ленинградской области.

Branch Garage:

19:00 –– фотозона и кукуруза на гриле

Футура бар:

21:00 –– вечеринка с музыкой от Marina Bibik и Unfound Unofficial

Участие в акции бесплатное для всех участников.

Также при поддержке Ассоциации «Пошли-поехали» 22 мая в 12 часов в Ильинском саду пройдет фестиваль «Городская велоклассика».

22 мая в 22 часа стартует велозаезд в рамках «Ночи музеев» совместно с ОЖД и комитетом по транспорту, который пройдет через центральные вокзалы и завершится в полночь у музея железных дорог России.

Регистрация на велозаезд.