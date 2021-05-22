Телемарафон «Имя России. Александр Невский» впервые пройдет одновременно в эфире двух телеканалов - «Санкт-Петербург» и Новгородского областного телевидения

1 февраля на телеканале «Санкт-Петербург» стартовал Год Александра Невского.

Прямой эфир будет транслироваться как на телеканале «Санкт-Петербург», так и на Новгородском областном телевидении. Также зрителей ждут прямые включения и сюжеты от Нижегородской государственной областной телерадиокомпании, НТРК «Каскад» (г. Калининград), Астраханского регионального канала («Астрахань 24») и Новгородского областного телевидения (г. Великий Новгород). Телемарафон охватит не только Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Великий Новгород, Калининград, Нижний Новгород и Астрахань; также будут включения из Москвы, Пскова, Переславля-Залесского и Владимира.

Телеканал подготовил подробный обзор многих сфер жизни правителя и его роли в истории. Тематически марафон будет разделен на 4 блока: Александр Невский как князь, полководец, дипломат и святой.

Глубина погружения в исторический контекст телемарафона сопровождается фактологической точностью и профессиональным подходом. Зрители увидят прямые включения из музеев, крепостей, храмов и заповедных мест России. На связь выйдут «Музей Ледовое побоище. Самолва», Государственный Эрмитаж, Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Храм Христа Спасителя, культурно-исторический комплекс «Сарай-Бату», «Новгородский государственный объединённый музей-заповедник», историко-архитектурный комплекс «Астраханский кремль» и другие значимые места.

Корреспонденты, экскурсоводы, научные сотрудники и исторические реконструкторы расскажут об особенностях быта князей и дружинников Руси XIII века, о месте и обстоятельствах рождения Александра Невского, археологической правде о Ледовом побоище и фактах, известных далеко не каждому.

Почему Александр Невский не устраивал как Золотую Орду, так и Европу? Каким было отношение к нему в Новгороде до и после Невской битвы? Почему началось противостояние Новгорода со шведами? Ответы можно узнать, присоединившись к телемарафону «Имя России. Александр Невский».

Об изображении Александра Невского в современной культуре также будут рассуждать скульпторы, художники и режиссеры. А приглашенные эксперты выскажутся о значении фигуры полководца в истории.

- На протяжении почти полугода телеканал «Санкт-Петербург» активно погружается в эпоху и биографию Александра Невского. Я считаю появление таких межрегиональных проектов необходимым, так как обычно мало кто задумывается о судьбе исторических деятелей, их человеческих качествах или чертах характера. Обычно мы просто оцениваем факты и результаты их деятельности. Но иногда, если уделить чуть больше времени изучению чужой личности, можно лучше понять цели и мотивы не только ее, но и свои. А порой даже целого народа, - комментирует генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Напомним, что 1 февраля на телеканале «Санкт-Петербург» стартовал Год Александра Невского. А 5 апреля прошел специальный эфир, который связал Северную столицу с родиной великого князя – городом в Ярославской области – Переславлем-Залесским.

«Санкт-Петербург» — основной телеканал Северной столицы о жизни города, истории, культуре, политике и людях. Признан обязательным общедоступным телеканалом Петербурга и располагается на 21 кнопке. Ежедневно с 17.00 до 19.00 лучшие программы телеканала можно также увидеть в эфире Общественного Телевидения России на 9 кнопке.

Телеканал «Санкт-Петербург» - мультимедийная площадка, его контент можно смотреть не только в телеэфире, но и на спутниковых платформах и мобильных устройствах: новые инструменты общения со зрителем успешно сочетаются с лучшими традициями тележурналистики. Проектам телеканала «Санкт-Петербург» неоднократно присуждались высшие телевизионные награды, в том числе «ТЭФИ-регион», «Золотой луч», «Сезам», «Золотое перо» и др.