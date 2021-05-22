Чарльз Кастроново, участник шоу «Классика на Дворцовой»: «На необитаемый остров я бы взял партитуры Верди»

Чарльз Кастроново.

28 мая в 21.30 «Классика на Дворцовой», крупнейшее в стране уникальное оперное шоу, проходящее при поддержке правительства Санкт-Петербурга, вновь приглашает гостей: на этот раз offline. Пандемии вопреки, чтобы продемонстрировать объединяющую силу искусства, в Петербург летят мега-звезды. С одним из самых харизматичных теноров планеты, Чарльзом Кастроново, нам удалось побеседовать.

Секрет Чарльза Кастроново – в многогранности. Его невероятный оперный вокал – сильный, мощный, богатый оттенками, мгновенно завораживающий сердце и слух, эффектно сочетается с харизмой рок-исполнителя: до своего судьбоносного увлечения оперой Чарльз серьезно подумывал о карьере звезды рок-н-рола.

График Чарльза, как и подобает звезде мирового масштаба, расписан на годы вперед. И все же в этой череде спектаклей и репетиций есть обязательный антракт: любимая семья, пикники на природе, футбол… Любовь генерирует творческие силы и дает восторженным критикам повод вновь и вновь восхищаться щедрым, обволакивающим тембром артиста, который «…не позволяет себе, при всей белькантовой аккуратности и деликатной игривости своих партий, ни доли форсирования и ни грамма сахарного сиропа» (The Guardian).

Щедрость – точная характеристика не только голоса, но и сердца Чарльза. Это человек удивительно широкой натуры. Всего один эпизод, достойный экранизации: оказавшись зрителем спектакля, на котором солист внезапно потерял голос, Кастроново вышел на замену и с блеском исполнил партию до конца.

Судьба Чарльза неразрывно связана с Россией: его жена – оперная дива Екатерина Сюрина. Он неоднократно выступал на российской оперной сцене, в том числе с Дмитрием Хворостовским, Анной Нетребко, Владимиром Спиваковым и другими звездами мирового оперного искусства.

Чарльз ждет новой встречи с Петербургом и даже записал приветствие зрителям на русском языке.

- Что вы знаете о России?

- Мне кажется, о России я знаю достаточно много. Я приезжал сюда не раз, мне действительно нравится эта страна, мне нравятся люди, русская культура. Я бы даже сказал, что и погода здесь бывает интересной, хотя, конечно, для меня холодновато, ведь я вырос в Лос-Анджелесе... Поэтому, да: порой бывает нелегко.

Моя жена Екатерина Сюрина родом из Екатеринбурга, и, безусловно, это прибавило мне знаний о русском менталитете: пусть он сильно отличается от моего (улыбается), но я искренне рад, что могу понимать и чувствовать людей с русской душой. В ней много глубины, красоты и щедрости, преданности и терпения. Кстати, мой отец – из Италии, и в нем тоже есть схожие черты. Но все-таки я могу сказать, что в русских разобрался немного лучше и тоньше других, хотя каждый раз не перестаю удивляться сюрпризам, когда приезжаю в Россию.

- Каковы издержки и радости в вашей профессии?

- Самое неприятное – это постоянно находиться вдали от дома: ведь ты пропускаешь огромное количество важных вещей: дни рождения, годовщины, праздники и еще много всего такого, что связывает тебя с семьей. Это очень тяжело. Но есть и много приятных моментов: огромное количество новых мест на Земле, где ты бываешь, выступаешь, встречаешь прекрасных людей.

- Что вас заряжает, вдохновляет?

- И для меня, и для моих коллег самое важное – это зритель, связь между зрителем и певцом. Именно этого нам всем и, в особенности мне, так не хватает в последний год. А ведь это – самое искреннее в нашей карьере, самое прекрасное и теплое.

- Как об оперном солисте о вас говорит ваш невероятный голос, ваши выступления, ваши роли в ведущих оперных постановках мира. А мы очень хотим знать, какой вы человек.

- Я добрый человек и горжусь, что живу в ладу практически со всеми, с кем встречаюсь. Для меня много значат неравнодушие, щедрость и доброта: на мой взгляд, это самые главные вещи, и им я пытаюсь научить своих сыновей – быть искренними, отзывчивыми и внимательными к окружающим людям и к происходящему вокруг. Мы не знаем, кто и какую роль играет в нашей жизни, поэтому я призываю никогда никого не осуждать. Это одно из моих главных жизненных кредо, и ему я стараюсь следовать. У меня не всегда это получается, но я работаю над собой и стремлюсь быть лучше.

А еще... я абсолютный кофеман, но (!) Благодаря моей русской жене и ее утренним и вечерним чаепитиям, мне пришлось полюбить чай: я прямо взрастил в себе любовь к нему, и сейчас он мне очень нравится.

- Говорят звезды очень капризны. Вы — капризный человек? Скажите честно.

- Ну, люди говорят, что артисты могут быть иногда капризными, бывают сложными в работе... Я тенор, поэтому да: это абсолютная правда. Поверили? Шутка. По крайней мере, мне хочется так думать: я стараюсь не поддаваться стрессу и не капризничать перед выступлениями, быть терпеливым и вежливым со всеми. Посылаю в космос и в окружающий мир позитивную энергию и советую делать это всем: если так жить, то все хорошее к тебе обязательно вернется. Если людям рядом с тобой тепло и безопасно, они счастливы.

- Что вы любите еще, кроме музыки?

- Мне нравится огромное количество вещей! Я большой поклонник спорта, хотя, конечно, это больше не профессиональный спорт, а тренировки в зале. Я люблю готовить, и у меня это неплохо получается. Моя жена – профессиональная певица, и это большая радость, что мы можем жить музыкой вместе. Ведь все-таки я фанат искусства. И если бы меня отправили на необитаемый остров, я бы определенно захватил с собой пианино, чтобы там заниматься вокалом. И еще мне бы очень пригодились партитуры Верди – это то, что я люблю больше всего.