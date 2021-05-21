Петербуржцы гадают, почему Беглов сбрил усы

Горожане уверены, что без усов Александр Беглов выглядит моложе. Фото: Артем КИЛЬКИН / gov.spb.ru

Новый образ Александра Беглова, представшего сегодня на публике без усов, породил множество комментариев и предположений: петербуржцы гадают, зачем губернатор сбрил усы и что бы это значило?

- Главная новость во всех питерских пабликах! - иронизируют горожане в соцсетях. - Новая жизнь с «чистого листа».

Некоторые предположили, что глава города собирается в отпуск и сбрил усы, чтобы... не мешали принимать солнечные ванны: «Значит в теплые края поедет загорать», а другие отметили, что носить усы просто «жарко». Третьи заявили, что губернатору так даже лучше: «Помолодел сразу».

Впрочем, были и те, кто посчитал, что это хитрый ход дабы отвлечь внимание от насущных проблем: «Новость про сбритые усы отводит от других более важных и резонансных новостей и событий. Например, что метро в городе не строят от слова «совсем» , а «муравейники» (жилые комплексы - прим.ред.) сдают каждый день».

И, разумеется, ироничные петербуржцы не могли не вспомнить знаменитый эпизод из замечательной комедии Леонида Гайдая.

- Извините, но сразу вспоминаешь «Бриллиантовую руку»: Зачем Володька сбрил усы? - шутят горожане.

Ну а почему на самом деле Александр Беглов решил расстаться с усами, никто конечно же точно не знает. Последний раз в таком образе его видели четыре года назад, после приезда в Петербург в должности полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу. После этого, как и все время губернаторства, с усами Беглов не расставался.

Впрочем, 19 мая глава Северной столицы отметил 65-летний юбилей и, возможно, решил сменить имидж по этому поводу.