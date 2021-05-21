Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 мая 2021 18:33

Двери с иллюминацией, кресла с подогревом: Инновационные автобусы показали на выставке в Петербурге

Мировой премьерой стал отечественный электробус «Пионер», который протестируют на дорогах Северной столицы
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Манежной площади уместился 31 представитель новейшего пассажирского транспорта.

На Манежной площади уместился 31 представитель новейшего пассажирского транспорта.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest, который прошел на берегах Невы с 20 по 22 мая уже во второй раз, поразил выставкой инновационной техники. Чего только ни пригнали на Манежную площадь: и троллейбусы, не нуждающиеся в «усах», и огромные электробусы с подсветкой, и даже 30-местные туристические «кабриолеты»! Всего на площади уместился 31 новейший экспонат.

– Что актуально для Петербурга, здесь представили модели на газомоторном топливе и современные электробусы. Ну, много у нас транспорта! А потому важно, чтобы он был экологически чистым. Чтоб мы с вами дышали чистым воздухом, – отметил во время визита на выставку губернатор Александр Беглов. – Недавно мы заключили соглашение между «Газпромом», «Камазом» и Минтрансом, что будем постепенно переходить на газомоторное топливо.

Как итог, как минимум шесть из представленных моделей автобусов протестируют в Северной столице до конца года. Все они, конечно, низкопольные, «зеленые» и оборудованные для инвалидов. Каких новинок ждать пассажирам? Рассказываем в деталях.

ПИОНЕР

ТТХ

140 пассажиров (38 мест)

200 км ходу

4-6 ч на зарядку

«Пионер» 6245.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Открытие фестиваля – отечественный электробус «Пионер» 6245, изготовленный на Невском заводе. Почетных гостей он ждал под гигантским белым покрывалом: в рамках выставки состоялась его мировая премьера. Эта 18-метровая особо вместительная «гармошка» футуристического вида запросто отработает на линии целый день. На берегах Невы изготовили не только красивый кузов, но и электронные «мозги» и электрооборудование для электробуса.

Обогрев и охлаждение салона «Пионера» происходят за счет трех кондиционеров. Пассажиры оценят сидячие места с индивидуальным подогревом (их на борту 38), USB-разъемы для подзарядки мобильников и входы со светофорным «триколором»: умная подсветка подскажет, в каком положении находится дверь.

Порулить «Пионером» попросил даже губернатор.

Фото: Олег ЗОЛОТО

– Сочлененные электробусы могут строить лишь несколько компаний в мире. Мы решили две амбициозные задачи: найти инженерные решения и обеспечить пассажиру максимальный комфорт, – отметил президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. – Наша техника может конкурировать по удобству с личным автомобилем.

До конца лета электробус выйдет на тестовые испытания в Петербурге.

МАН

ТТХ

92 пассажира (35 мест)

270 км

3 ч на зарядку

До 85 км/ч

MAN Lion's City 12E.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна премьера выставки – уже не мировая, но российская, – это немецкий MAN Lion's City 12E. Ведущий мировой производитель транспорта называет свою «львиную» модель «шагом к мечте о городе, в котором царят тишина и чистый воздух». И чистый воздух в данном случае не только фигура речи: электробус не только бережет атмосферу, но и защищает пассажиров и водителя от… коронавируса, который может незримо витать в воздухе.

Добиться повышенной антиковидной безопасности удалось благодаря особой системе кондиционирования воздуха в салоне, который улавливает даже мельчайшие частицы. Дополнением к ним служат защитный водительский экран и специальное покрытие всех поверхностей внутри автобуса, которые легко дезинфицировать.

В 2021-ом электробус пройдет испытания в Петербурге.

КАМАЗ

ТТХ

101-162 пассажира (26-44 места)

До 80 км/ч

18-28 т

«Камаз» 6299.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Камаз» представил на фестивале сразу два отечественных экспоната, которые протестируют на петербургских дорогах в 2021 году. Речь идет о «гармошке» «Камаз» 6299, работающей на дизельном топливе, и об автобусе «Нефаз» 5299, который ездит на сжиженном природном газе.

Последний уже прошел успешные испытания в Петербурге. Теперь с «Пассажиравтотрансом» подписали соглашение о намерении поставок уже в августе этого года. Наряду с этим, опытную эксплуатацию новейшего автобуса ведет «Третий парк».

А вот другие два образца техники от «Камаза» на улицы города выйдут не сразу. Переговоры идут по двухсекционному электробусу, который сможет заряжаться за 82 минуты, и по троллейбусу, который способен проезжать в автономном режиме до 20 километров.

МАЗ

ТТХ

72 пассажира (30 мест)

300 км

6,5 ч на зарядку

До 75 км/ч

«МАЗ» 303Е.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Экологичный близнец белорусского «МАЗа» 303, который давно используется в Петербурге и работает на дизельном топливе, – это зеленый во всех смыслах электробус 303Е. Он вошел в число транспорта, который протестируют в регионе в ближайшее время. Первые тесты в городе на Неве электробус из Беларуси начал проходить еще в декабре 2020-го.

ВОЛГАБАС

ТТХ

75 пассажиров (33 места)

250 км

5 ч на зарядку

«Волгабас» 12E.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Солидный российский электробус «Волгабас» 12E уже есть в арсенале перевозчика «Третий парк». Впрочем, пока он катается по Петербургу лишь в тестовом режиме.

– Запуск на линию запланирован в июне, – поделился производитель. – У нас уже заключен контракт на поставку 250 электробусов, последние отгрузим перевозчику в сентябре.

ЛИАЗ

ТТХ

105 пассажиров (29 мест)

До 90 км/ч

«ЛиАЗ» 5292LNG.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Отечественный «ЛиАЗ» 5292LNG лазурного цвета стал первым отечественным низкопольным автобусом большого класса, работающем на сжиженном газе, в Петербурге. Топливо автобус возит в 375-литровом криобаке, а потому до следующей заправки он может пройти более 300 километров. При этом давление в баке невысокое, 19 атмосфер, благодаря чему использовать такой транспорт безопасно. В дополнение «ЛиАЗ» оборудован аппарелью и USB-зарядками.

. Топливо автобус возит в 375-литровом криобаке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ О ТУРИЗМЕ

Туристический автобус «Фоксбас» на базе шасси «Ивеко» зацепил причудливой конфигурацией. У этого красного «кабриолета» не только крыша складывается в гармошку, но и окна можно свернуть в рулон наподобие жалюзи. Под капот, в зависимости от потребностей, могут спрятать четыре варианта двигателей, в том числе и самый экологичный – на природном газе. В салоне, приподнятом над уровнем земли за счет багажного отделения, разместятся от 22 до 32 туристов.

Туристический «Фоксбас».

Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЕЩЕ?

– Электронное табло «ТопМедиа» для наземки, способное держать пассажиров в курсе не только маршрута, времени и температуры за окном, но и хода матчей ЕВРО-2020.

– Отечественная зарядная станция для электромобилей: первая колонка «Парус» в Петербурге, которая уже прижилась в других регионах страны, будет установлена на одной из АЗС; идут переговоры о подзарядке от «Паруса» и общественного транспорта.

КАРТИНА ДНЯ