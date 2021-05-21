Двери с иллюминацией, кресла с подогревом: Инновационные автобусы показали на выставке в Петербурге

На Манежной площади уместился 31 представитель новейшего пассажирского транспорта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest, который прошел на берегах Невы с 20 по 22 мая уже во второй раз, поразил выставкой инновационной техники. Чего только ни пригнали на Манежную площадь: и троллейбусы, не нуждающиеся в «усах», и огромные электробусы с подсветкой, и даже 30-местные туристические «кабриолеты»! Всего на площади уместился 31 новейший экспонат.

– Что актуально для Петербурга, здесь представили модели на газомоторном топливе и современные электробусы. Ну, много у нас транспорта! А потому важно, чтобы он был экологически чистым. Чтоб мы с вами дышали чистым воздухом, – отметил во время визита на выставку губернатор Александр Беглов. – Недавно мы заключили соглашение между «Газпромом», «Камазом» и Минтрансом, что будем постепенно переходить на газомоторное топливо.

Как итог, как минимум шесть из представленных моделей автобусов протестируют в Северной столице до конца года. Все они, конечно, низкопольные, «зеленые» и оборудованные для инвалидов. Каких новинок ждать пассажирам? Рассказываем в деталях.

ПИОНЕР

ТТХ

140 пассажиров (38 мест)

200 км ходу

4-6 ч на зарядку

«Пионер» 6245. Фото: Олег ЗОЛОТО

Открытие фестиваля – отечественный электробус «Пионер» 6245, изготовленный на Невском заводе. Почетных гостей он ждал под гигантским белым покрывалом: в рамках выставки состоялась его мировая премьера. Эта 18-метровая особо вместительная «гармошка» футуристического вида запросто отработает на линии целый день. На берегах Невы изготовили не только красивый кузов, но и электронные «мозги» и электрооборудование для электробуса.

Обогрев и охлаждение салона «Пионера» происходят за счет трех кондиционеров. Пассажиры оценят сидячие места с индивидуальным подогревом (их на борту 38), USB-разъемы для подзарядки мобильников и входы со светофорным «триколором»: умная подсветка подскажет, в каком положении находится дверь.

Порулить «Пионером» попросил даже губернатор. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Сочлененные электробусы могут строить лишь несколько компаний в мире. Мы решили две амбициозные задачи: найти инженерные решения и обеспечить пассажиру максимальный комфорт, – отметил президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. – Наша техника может конкурировать по удобству с личным автомобилем.

До конца лета электробус выйдет на тестовые испытания в Петербурге.

МАН

ТТХ

92 пассажира (35 мест)

270 км

3 ч на зарядку

До 85 км/ч

MAN Lion's City 12E. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна премьера выставки – уже не мировая, но российская, – это немецкий MAN Lion's City 12E. Ведущий мировой производитель транспорта называет свою «львиную» модель «шагом к мечте о городе, в котором царят тишина и чистый воздух». И чистый воздух в данном случае не только фигура речи: электробус не только бережет атмосферу, но и защищает пассажиров и водителя от… коронавируса, который может незримо витать в воздухе.

Добиться повышенной антиковидной безопасности удалось благодаря особой системе кондиционирования воздуха в салоне, который улавливает даже мельчайшие частицы. Дополнением к ним служат защитный водительский экран и специальное покрытие всех поверхностей внутри автобуса, которые легко дезинфицировать.

В 2021-ом электробус пройдет испытания в Петербурге.

КАМАЗ

ТТХ

101-162 пассажира (26-44 места)

До 80 км/ч

18-28 т

«Камаз» 6299. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Камаз» представил на фестивале сразу два отечественных экспоната, которые протестируют на петербургских дорогах в 2021 году. Речь идет о «гармошке» «Камаз» 6299, работающей на дизельном топливе, и об автобусе «Нефаз» 5299, который ездит на сжиженном природном газе.

Последний уже прошел успешные испытания в Петербурге. Теперь с «Пассажиравтотрансом» подписали соглашение о намерении поставок уже в августе этого года. Наряду с этим, опытную эксплуатацию новейшего автобуса ведет «Третий парк».

А вот другие два образца техники от «Камаза» на улицы города выйдут не сразу. Переговоры идут по двухсекционному электробусу, который сможет заряжаться за 82 минуты, и по троллейбусу, который способен проезжать в автономном режиме до 20 километров.

МАЗ

ТТХ

72 пассажира (30 мест)

300 км

6,5 ч на зарядку

До 75 км/ч

«МАЗ» 303Е. Фото: Олег ЗОЛОТО

Экологичный близнец белорусского «МАЗа» 303, который давно используется в Петербурге и работает на дизельном топливе, – это зеленый во всех смыслах электробус 303Е. Он вошел в число транспорта, который протестируют в регионе в ближайшее время. Первые тесты в городе на Неве электробус из Беларуси начал проходить еще в декабре 2020-го.

ВОЛГАБАС

ТТХ

75 пассажиров (33 места)

250 км

5 ч на зарядку

«Волгабас» 12E. Фото: Олег ЗОЛОТО

Солидный российский электробус «Волгабас» 12E уже есть в арсенале перевозчика «Третий парк». Впрочем, пока он катается по Петербургу лишь в тестовом режиме.

– Запуск на линию запланирован в июне, – поделился производитель. – У нас уже заключен контракт на поставку 250 электробусов, последние отгрузим перевозчику в сентябре.

ЛИАЗ

ТТХ

105 пассажиров (29 мест)

До 90 км/ч

«ЛиАЗ» 5292LNG. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отечественный «ЛиАЗ» 5292LNG лазурного цвета стал первым отечественным низкопольным автобусом большого класса, работающем на сжиженном газе, в Петербурге. Топливо автобус возит в 375-литровом криобаке, а потому до следующей заправки он может пройти более 300 километров. При этом давление в баке невысокое, 19 атмосфер, благодаря чему использовать такой транспорт безопасно. В дополнение «ЛиАЗ» оборудован аппарелью и USB-зарядками.

. Топливо автобус возит в 375-литровом криобаке. Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ О ТУРИЗМЕ

Туристический автобус «Фоксбас» на базе шасси «Ивеко» зацепил причудливой конфигурацией. У этого красного «кабриолета» не только крыша складывается в гармошку, но и окна можно свернуть в рулон наподобие жалюзи. Под капот, в зависимости от потребностей, могут спрятать четыре варианта двигателей, в том числе и самый экологичный – на природном газе. В салоне, приподнятом над уровнем земли за счет багажного отделения, разместятся от 22 до 32 туристов.

Туристический «Фоксбас». Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЕЩЕ?

– Электронное табло «ТопМедиа» для наземки, способное держать пассажиров в курсе не только маршрута, времени и температуры за окном, но и хода матчей ЕВРО-2020.

– Отечественная зарядная станция для электромобилей: первая колонка «Парус» в Петербурге, которая уже прижилась в других регионах страны, будет установлена на одной из АЗС; идут переговоры о подзарядке от «Паруса» и общественного транспорта.