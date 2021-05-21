Представители бизнеса и вузов рассказали, какими навыками нужно обладать для успешного трудоустройства

На конференции в НИУ ВШЭ обсудили новые компетенции для успешного трудоустройства студентов. Фото: НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Тема дискуссии экспертов «Формирование новых компетенций в интересах устойчивого развития» лежит в русле общей направленности образовательного форума на обсуждение роли партнерства университетов, бизнеса и власти в деле развития регионов.

Оксана Косаченко, президент Благотворительного фонда «Система», рассказала, что в 2020 году работодатели столкнулись с такой проблемой, что треть выпускников не готовы к тому, чтобы приступить к работе незамедлительно. Они не обладают необходимыми навыками.

- Работодатели нуждаются в любознательных (интересующихся, неравнодушных) соискателях, умеющих работать в команде, знающих офисные программы, способных презентовать свою работу, т.е. обладающих развитыми soft skills и понимающих важность устойчивого развития, - подчеркивает Оксана.

- В условиях инновационного развития и смены технологического уклада требования к рабочим навыкам постоянно меняются. Явно выделяется основная необходимая компетенция – это умение учиться, умение приобретать новые знания и использовать их, - отметил первый проректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Михаил Куприянов.

Во время обсуждения роли университетов в развитии актуальных компетенций участники конференции указали на важность общения работодателей с вузами и студентами и общения вузов со школьниками. Такие связи необходимы для того, чтобы требования работодателя были учтены в процессе обучения, а школьники осознанно выбирали направление дальнейшей подготовки.

Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, отметил, что необходимо менять как образовательные, так и профессиональные стандарты, чтобы согласовать требования рынка труда с рынком образовательных услуг. Университетам необходимо плотно работать как со школами, так и с компаниями-работодателями и отраслевыми лидерами.

А что же делать студентам и молодым специалистам, чтобы быть востребованными? Искать возможности развиваться, получать необходимые компетенции. К примеру, в сети есть образовательные платформы, такие как «Лифт в будущее». Эта платформа создана корпорацией «Система», объединяющей более 40 компаний из различных отраслей, и точно отражает ожидания работодателей.