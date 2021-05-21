На Книжном салоне в Санкт-Петербурге будет работать специальная площадка для детей и родителей

В рамках Книжного салона с 26 по 29 мая на Детской площадке выступят самые популярные авторы и иллюстраторы детских книг.

Детская площадка XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона будет работать с 26 по 29 мая и станет местом творческих встреч, лекций, презентаций и семинаров для детей, подростков и взрослых.

Так, с 11:00 до 11:45 здесь пройдет творческий мастер-класс «Если хочешь быть… Час хотений», который проведут книжные эксперты Центральной детской библиотеки Петроградского района Татьяна Шулаева и Анна Васенина. Встреча будет проходить по мотивам книги Евгения Клюева «Если хочешь быть красивым. Энциклопедия хотений», выпущенной издательством «Самокат» в 2020 году.

В день открытия на Детской площадке будет работать открытый семинар-лекторий «Самая большая книжная гора» (11:00–15:00), на котором ждут библиотекарей и родителей с детьми. Слушатели узнают о современной детской литературе, о том, как и зачем с ней можно работать. К обсуждению может присоединиться любой гость. В рамках этого события пройдут 5 встреч-мастер-классов, вот три из них:

В 11:50–12:25 состоится интерактивное занятие с мастер-классом «Яблоком по голове. Просто о науках и изобретениях». Дети-книголюбы узнают о важных изобретениях и научных открытиях человечества, смогут «превратиться» в ученых и создать свое изобретение. Ведущая – книжный эксперт Библиотеки им. В. И. Ленина Петроградского района Надежда Зайцева.

В 12:35–13:30 пройдет мастер-класс «Стихи и истории невзрослых поэтов». Прозвучат стихи, рассказы и сказки учеников литературной студии Центральной детской библиотеки Петроградского района под руководством педагога и журналиста Надежды Куракиной. Каждый гость независимо от возраста сможет получить забавное задание и сочинить собственное произведение.

Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые пройдет на Дворцовой площади и в помещениях Главного штаба Государственного Эрмитажа.

С 13:00 до 14:00 – День Элмера, разноцветного слона в клеточку из популярной книги английского писателя и иллюстратора Дэвида Макки. Дети отпразднуют «особенный День Элмера» представлением #сказкинапалочках, смастерят праздничные маски и пройдутся по Книжному салону парадом «слонов».

В рамках Книжного салона с 26 по 29 мая на Детской площадке выступят самые популярные авторы и иллюстраторы детских книг. Это писатели Наталья и Василий Волковы, Анастасия Строкина, Ирина Зартайская, Юлия Иванова, Анна Игнатова, Андрей Дубровский, Константин Арбенин, Евгения Гюнтер, Ася Петрова, Дима Зицер, Ольга Громова, Анна Ремез, Кристина Кретова, Илья Мартынов, Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак, Евгения Овчинникова, Анна Старобинец, Виктория Ледерман, художники-иллюстраторы Оксана Батурина, Антон Ломаев, Михаил Бычков, Игорь Олейников и др.

Помимо встреч, презентаций и мастер-классов планируется провести круглый стол «Книги на сложные темы» и паблик-ток о книгах с участием подростков.

Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые пройдет на Дворцовой площади и в помещениях Главного штаба Государственного Эрмитажа. В программе – более 200 мероприятий: дискуссии, презентации, встречи с авторами, выступления артистов. К участию приглашены современные писатели, критики, издатели, деятели культуры, в том числе Гузель Яхина, Антон Долин, Евгений Водолазкин, Роман Сенчин, Татьяна Устинова, Жорж Нива, Александр Архангельский, Дмитрий Быков, Марина Степнова, Леонид Юзефович, Дмитрий Глуховский и др.

Мероприятия Книжного салона пройдут с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности, разработанных Роспотребнадзором. Предусмотрены прямые трансляции со всех площадок.

Среди ключевых тематик Книжного салона – Год науки и технологий в России, 800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова. Благодаря AR-технологиям гости Книжного салона смогут увидеть «живые» портреты классиков на специальной выставке и лица писателей-современников на обложках бестселлеров.

С программой XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона можно ознакомиться на официальном сайте.