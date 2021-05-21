«Русские скупердяи раскритиковали – мол, я клоун!»: Артем Дзюба ответил критикам своего наряда Дэдпула на вручении золотых медалей РПЛ

Артем Дзюба много шутил и откровенничал в гостях у Ивана Урганта. Фото: ФК "Зенит"

Артем Дзюба побывал в гостях на вечернем шоу Ивана Урганта на «Первом канале» и разоткровенничался на абсолютно разные темы: рождение третьего сына, 200-й гол в карьере, любовь к комиксам. Форвард «Зенита» и капитан сборной России даже иронично обыграл недавний интимный скандал. А группа «Фрукты» встретила гостя песней из 90-х с названием Horny, в припеве которой поется про... сексуальное возбуждение.

«ОДНАЖДЫ ПОЛУЧИЛ ПОРЦИЮ МАТА ОТ ВРАЧА-АКУШЕРА»

Перво-наперво Иван Ургант поздравил Дзюбу с рождением третьего сына. Ранее, увидев животик у супруги Артема, фанаты гадали, будет ли наконец-то девочка в семье. Но третьему богатырю футболист искренне обрадовался, малыша назвали Александром.

Артем отпраздновал 200-й гол в карьере с соской, передав привет сыну Саше. Фото: СОЦСЕТИ

- 15 мая в 6 утра были роды, тяжелый день, я присутствовал там. Уже не первый раз. – признается Дзюба. – Однажды получил порцию мата от врача-акушера, когда жена рожала первенца. Потому что скомандовал им: «Приступим, коллеги!». Недисциплинированным был. Поглядываю теперь сзади, не мешаю никому. Глаза при рождении ребенка не увлажняются почему-то, но гордость присутствует. Отец говорил, что Дзюб осталось мало, надо продолжать род! В команде поздравили все ребята, но без традиционного футбольного тоннеля с избиениями. Я сам жестко пинаю людей, поэтому они ждут повода мне наподдать!

200-Й ГОЛ В КАРЬЕРЕ И ОТВЕТ КРИТИКАМ НА КОСТЮМ ДЭДПУЛА

Сергей Семак поставил Артема Дзюбу в стартовый состав на последнюю игру в чемпионате России с «Тамбовом», словно знал, что тот пройдет знаковый рубеж – 200 голов в карьере. Нападающий не подкачал – оформил покер, то есть забил четырежды. В итоге Дзюба стал лучшим бомбардиром турнира, записав в актив 20 мячей. Первый гол он отпраздновал, положив соску себе в рот, передав привет сыну Саше.

Артем подарил Ивану памятную футболку, в которой он забил 200-й гол в карьере. Надпись гласит, что нападающий голоден до других рекордов. Фото: "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

- Выхожу на игру и понимаю, что надо победить. Мы же спортсмены, максималисты, 200-й гол был на кону. Майку заготовил праздничную, не стирал, пахнет еще. Соску заготовил. Хорошо, что забил, а то потел бы всю игру в майке. А сосочку завернул… в надежном месте! – шутит Артем. – А дальше пошла феерия, четыре мяча, сам не ожидал, такое редко бывает. Задача простая – попасть просто в мяч, а дальше как карта ляжет.

За неделю до этого Артем поднимал ввысь кубок РПЛ, который «Зенит» берет уже третий год подряд. На церемонии награждения Дзюба был в костюме Дэдпула, что вызвало оторопь у некоторых поклонников футбола.

Исполнитель роли Дэдпула лайкнул фотографию с Артемом в костюме. Фото: СОЦСЕТИ

- Мне нравятся комиксы. Люблю, балуюсь. Я подошел творчески. Люблю Дэдпула, он отмороженный, забавный, черный юмор у него. Могу себе позволить! – сказал Урганту футболист.

Костюм Дзюбы заметил американский актер Райан Рейнольдс, сыгравший Дэдпула в одноименных фильмах. Он лайкнул фотографию в Twtter, отчего Артем пришел в полный восторг.

- Вся Европа и даже весь мир восприняли это круто. А русские скупердяи раскритиковали – мол, я клоун, на себя внимание оттягиваю. Писали, лучше бы надел что-то наше русское. Добрыней? Ну, не Змеем Горынычем же наряжаться. Дядей Федором, я не знаю. Ну Буратино если только! Тогда бы все русские кричали, что какой я креативный! – выпалил Дзюба.

Дзюба вполне расторопен с мячом, даже когда нянчит младенца. Фото: "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

МЫСЛИ О ЕВРО-2020 И СКАНДАЛАХ, КОТОРЫЕ В ПРОШЛОМ

Иван Ургант перед всеми зрителями признался, что в гримерке, до старта съемок, он подошел в Дзюбе и серьезно спросил его о том, есть ли такие темы, которые лучше не обсуждать в эфире, чтобы не обидеть его. Естественно, это был явный намек на интимное видео форварда «Зенита», попавшее в Сеть. Но Артем только широко улыбнулся и сказал телеведущему «Твори!». В ходе передачи он ясно дал понять, что эта история в прошлом и про нее даже можно юморить.

- Все мы немножко Дзюбы! Я всегда где-то рядом, – намекает Артем.

Однако все внимание Артема сейчас сосредоточено на подготовку к чемпионату Европы, где он будет капитаном, как ясно дал понять главный тренер Станислав Черчесов. Футболист сказал, что готов рвать и метать для достижения результата.

- 20-го числа нас собрали. Сразу подготовка, 22-го в Австрию. Надо пахать, будем готовиться… физически. Потому что других шансов… (смеется – Прим.ред.). Два матча в Петербурге, приходите, поддержите нас обязательно! – призывает болельщиков Артем.

В конце передачи Артему вручили коляску с игрушечным младенцем и дали пожонглировать мячом. Дзюба справился и его окрестили не иначе как отцом российского футбола.

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