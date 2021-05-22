«Настоящая катастрофа, воды по щиколотку»: В Петербурге во время урагана случился потоп в многоэтажке на Крыленко

В Петербурге многоэтажку залило водой после урагана. Фото: vk.com/o_yunost / Дмитрий Асондо

Несколько секций ЖК «О’Юность» на улице Крыленко в Невском районе Петербурга «утонули» после ливня с ураганным ветром во вторник, 18 мая. Воды было по щиколотку, затопило коридоры в подъезде и порядка десяти квартир – у многих вздулся ламинат. По словам жильцов, не пострадали только те, кто поднял уровень пола. Но управляющая компания и «Водоканал» не хотят возмещать ущерб и перекладывают ответственность друг на друга. А пострадавшим людям, скорее всего, придется идти в суд.

Я НЕ Я, И ХАТА НЕ МОЯ

Чтобы разобраться в вопросе, «Комсомолка» отправила запрос в УК «Невский Дом» ЖК «О’Юность», но оперативного ответа не получила. Однако по словам жительницы дома Арины Антоновой, в управляющей компании сказали, что в произошедшем нет вины ни их, ни застройщика Seven Suns Development, поэтому платить и решать проблему должен «Водоканал».

Пострадавшие жильцы пережили, мягко говоря, неспокойную ночь. Фото: vk.com/o_yunost / Дмитрий Асондо

– Во вторник у нас случилась настоящая катастрофа. Лифты не работали. В коридорах воды было по щиколотку. Затопило вроде десять квартир. У некоторых соседей вздулся ламинат, мебель испортилась. К нам домой вода не попала потому что мы переделывали бетонную стяжку и поднимали пол, – сетует Арина Антонова. – Потом убирали это все полночи с помощью совка и ведер, все промокли. Надеюсь, никто не заболел.

Муж Арины Антоновой постучался в управляющую компанию. Там ему сказали, что с существующей нагрузкой не справляется ливневка. Вода поднимается по трубам прямо до кровли, и их прорывает. И, мол, поэтому именно «Водоканал» должен реконструировать систему ливневой канализации. Жительница добавила, что пока предприятие этого не сделает – во время сильного дождя дом будет также заливать.

– Что делать, честно говоря, не знаем. Соседи писали и звонили в «Водоканал», но там отправляют обратно в УК. Мы оказались между двух огней. Наверное, придется все-таки судиться, – сетует женщина.

ЗВОНОК «ВОДОКАНАЛУ»

В пресс-службе «Водоканала» «КП-Петербург» ответили, что дворовая канализационная сеть по адресу ул. Крыленко, д. 1 не находится в хозяйственном ведении предприятия.

Новенькая многоэтажка внезапно для всех дала сбой. Фото: vk.com/o_yunost

– Сеть объекта присоединена к общесплавной сети диаметром 900 мм по улице Крыленко. Сеть «Водоканала» находится в рабочем состоянии, заявок на подтопление территории или засор после ливней не поступало, – сообщают в пресс-службе.

Представители организации подчеркнули, что если проблема связана со внутренними системами, то следует обращаться именно в управляющую компанию. Которая, возможно, и должна возмещать материальный ущерб жильцам.

ВСЕМУ ВИНОЙ ЦВЕТЫ И ГРОЗЫ?

Также «КП» обратилась в администрацию Невского района, где нам рассказали, что в последнее время из-за обильных дождей, гроз и цветения деревьев на территории района зафиксированы засоры ливневой канализации и уменьшение объема водоотведения.

– «Водоканал» Петербурга в настоящее время выполняет все регламентные работы по приведению ливневой канализации в нормальное состояние. Что касается указанного адреса, администрация Невского района обратится в «Водоканал» для повторного выхода на данный участок и устранения проблем по водоотведению, – дают надежду в пресс-службе районной администрации.

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Жилищный юрист Елизавета Карачевцева объяснила, что сначала жителям ЖК «О’Юность» нужно попытаться решить вопрос в досудебном порядке.

– В первую очередь необходимо пригласить представителей УК «Невский Дом», чтобы составить акт о заливе. Если они не приходят, то написать им письмо, указав желаемую дату и время визита. В случае, если это не поможет, то стоит обращаться в районную прокуратуру и в жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, – рассказывает юрист.

По словам Елизаветы Карачевцевой, далее потерпевшим необходимо обратиться с организацию, которая уполномочена проводить экспертизы, чтобы установить ущерб. А затем уже составить претензию и направить ее и в «Водоканал», и в управляющую компанию.