В Петербурге проходит парад ретро-транспорта

Парад ретро-техники прошел по центру Петербурга. Фото: "Пассажиравтотранс"

Парад ретро-техники, приуроченный к транспортному фестивалю SpbTransportFest, прошел по улицам Петербурга. На дороги города вышли автобусы, троллейбусы и другие виды раритетного транспорта. Пробег начался от гостиницы «Прибалтийская», после чего колонна двинулась по Васильевскому острову и через центр города на Манежную площадь, где все экспонаты можно будет увидеть в рамках выставки.

- Идет парад по городу, по всем знакомым улицам! С наступающим Днем рождения, любимый город! - поздравляет петербуржцев пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Представлены и редкие модели, как красный "Икарус-"сигара". Фото: Пассажиравтотранс".

Другой перевозчик, «Горэлектротранс», отвечающий за троллейбусы и трамваи, также приглашает на мероприятие.

- Встречаемся на Инженерной улице, на большой выставке раритетов. Там с музейными троллейбусами и трамваями можно будет не только сфотографироваться, но и познакомиться поближе, побывав внутри. Ждем вас с 14:00 до 18:00, - отмечает пресс-служба предприятия.

На улицы вышли и старые советские троллейбусы. Фото: "Пассажиравтотранс".

Напомним, что на выставке SpbTransportFest представлены не только раритетные экземпляры техники, но и самые современные образцы, некоторые из которых только-только представлены на суд публике и, возможно, вскоре выйдут на городские маршруты.