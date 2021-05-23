Велопарад и забег по скоростной трассе: В Петербурге состоялся третий ЗСД Фонтанка Фест

ЗСД Фонтанка Фест показал, насколько сильны жители Санкт-Петербурга соскучились по массовым и интересным мероприятиям. Фото: zsdfest.ru

22 мая состоялся третий ЗСД Фонтанка Фест. В мероприятии поучаствовало около 2500 бегунов и 7500 велосипедистов. Любители бега попробовали свои силы на дистанциях 10,5 км и полумарафон (21 км), а велосипедисты совершили велопарад.

Синоптики (к радости спортсменов) ошиблись

Несмотря на мрачный прогноз погоды, мероприятие собрало около 10 тысяч человек. Спортивные майки и шорты, велосипеды и бутылки с водой — парковка возле торгового центра на Богатырском на день приобрела олимпийские очертания. Ожидая старта, участники обсуждали стратегию на прохождение дистанции и делились любимыми местами для пробежек. Забег начался в 16:30, но уже в 14:00 площадка была полна, а громкая музыка подчёркивала праздничное настроение.

Массовая разминка перед забегом. Фото: zsdfest.ru

Перед началом забега со сцены выступили организаторы и почётные гости фестиваля. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поприветствовал присутствующих и посоветовал бежать медленнее — «чтобы насладиться видами», а главный редактор «Фонтанка.ру» Александр Горшков поздравил участников фестиваля с возобновлением забегов. Выслушав наставления организаторов, люди постепенно потянулись к стартовой линии.

Велосипедисты гуляли по фестивалю в ожидании велопарада. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Быстро бежать или спокойно фотографироваться?

Самые активные спортсмены сходу вырвались вперёд и начали борьбу за призовые места, большинство же участвовали не из-за чемпионских амбиций, для удовольствия. Улыбки сверкали как минимум до третьего-четвёртого километра дистанции, после чего лица бегунов становились угрюмее, а дыхание тяжелее.

Впрочем, никто не стеснялся переходить на шаг, всё-таки 10,5 километров — более чем серьёзная дистанция. Во время передышки многие доставали смартфоны и делали фотографии, другие просто наслаждались прекрасным видом. Пожалуй, хотя бы ради этого стоило регистрироваться в забеге. Обещанный синоптиками дождь всё не начинался, так что яркий солнечный свет давал простор для фотографов.

Это один из самых массовых забегов года. Фото: zsdfest.ru

Скоростная трасса стала отличной площадкой для бега. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Проезжающие мимо машины не мешали спортсменам следовать собственному ритму. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Выбравшие 10,5-километровую дистанцию делали один круг по намеченной трассе, а более стойкие бегуны преодолевали эту дистанцию дважды. По завершении первого круга участников ждала вода, изотоник, бананы, апельсины и вафли. Волонтёры с трудом успевали наполнить десятки стаканов водой, ведь каждая новая группа спортсменов, пробегающих мимо, сметала все напитки со стола и продолжала нестись за личными рекордами. Некоторые предусмотрительно брали два стакана сразу — один выливался на голову, второй использовался по назначению.

Стойка с водой была одной из самых оживлённых частей фестиваля. Фото: Дмитрий КАМЫШЕНКО

Постепенно участники стали приходить к финишу. Им сразу же вручалась медаль (независимо от результата), а группы поддержки встречали бегунов как героев. Финишеры отвечали позитивными эмоциями, несмотря на сбитое дыхание. Кажется, абсолютно все получали удовольствие от происходящего.

Победили профессиональные спортсмены

После завершения забега организаторы стали подводить итоги.

В дисциплине 10,5 километров среди мужчин победу одержал Ринас Ахмадеев, ранее побеждавший в Московском марафоне. Опытный бегун с самого начала обозначил своё превосходство и не дал оппонентам ни единого шанса. Второе место занял Артур Бурцев, также имеющий за своими плечами огромный опыт, третьим к финишу пришёл Артём Попов из Хакасии.

Чемпионы получили ценные призы от организаторов. Фото: zsdfest.ru

Среди женщин самой быстрой оказалась Елена Седова, одна из самых сильных спортсменок России в этой дисциплине. Второй оказалась Татьяна Курамшина из Миасса, третье место заняла Валерия Ерофеева.

В полумарафоне среди мужчин победу одержал Алексей Гришин из Тихвина. Второе место занял Алексей Матросов, третьим к финишу пришёл Юрий Бегушин.

Победители полумарафона даже не выглядели уставшими. Фото: zsdfest.ru

Самой быстрой женщиной в полумарафоне оказалась Эльза Кузнецова. Второе место заняла Елизавета Иванова, третьей стала Ольга Семерик.

После объявления имён триумфаторов в основных дисциплинах, организаторы наградили победителей в отдельных возрастных категориях, однако всё внимание присутствующих переключилось на велосипедистов. И только в этот момент начался дождь. Впрочем, погода не испортила праздник, и велосипедисты отправились кататься по ЗСД. Торопиться было некуда (соревнований среди гонщиков не было), так что большая колонна спокойно проехалась по перекрытой трассе.

ЗСД Фонтанка Фест показал, насколько сильны жители Санкт-Петербурга соскучились по массовым и интересным мероприятиям. Отличная подготовка перед Чемпионатом Европы по футболу, до старта которого осталось менее месяца.