«Настоящий герой»: Лиза Боярская призналась, как ее сын отреагировал на историю пожарного, пострадавшего в огне на «Невской мануфактуре»

Пожарный пострадал в огне, спасая людей

Актриса Лиза Боярская поздравила с днем рождения сотрудника МЧС Бориса Старковского, который пострадал при пожаре на "Невской мануфактуре". Напомним, что во время ЧП при спасении людей погиб один спасатель, еще трое получили тяжелые травмы. Про Бориса Старковского "КП" рассказывала ранее. Дома его ждут жена и двое детей. Сейчас он до сих пор находится в больнице.

- На этом фото Борис Старковский, - написала Лиза Боярская на своей странице в Instagram. - Ему 32 года, точнее сегодня ему 33 и он настоящий герой! Борис тот самый пожарный, который 12 апреля бесстрашно бросился в огонь на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Ценой своей жизни и здоровья, они потушили ужасный пожар. Сегодня у Бори день рождения! Он недавно пришел в себя и был переведен из реанимации. Мы его знаем и очень благодарны за этот самоотверженный подвиг.

Лиза Боярская поздравила спасателя с днем рождения Фото: Евгения ГУСЕВА

Лиза Боярская также призналась, что рассказывала о героическом поступке Старковского и своей семье.

- Боря, на таких смелых и сильных парнях, как ты, держится этот мир! - поздравила спасателя актриса. - С таким, как ты, ничего не страшно! Твоей жене и детям очень повезло с тобой! Я желаю тебе скорейшего восстановления и всего самого доброго всей твоей семье! Я рассказала про тебя старшему сыну. Он сказал, что у тебя очень добрые глаза и что ты - настоящий герой!

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