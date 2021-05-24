Фестиваль фантастики, кино и компьютерных игр Epic Con Saint Petersburg 2021: Программа, шоу, гости

Хотите погрузиться в невероятные фантастические миры - приходите на крупнейший фестиваль кино и компьютерных игр Epic Con 2021! Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербург снова приходит знаменитый международный фестиваль! 29 и 30 мая Epic Con Saint Petersburg откроет свои двери для любителей современной культуры. Если вы любите фильмы и комиксы, фантастику, книги или компьютерные игры, и хотите наяву погрузиться в невероятные фантастические миры – приходите на крупнейший фестиваль гик-культуры Epic Con!

Сразу в нескольких выставочных павильонах DAA будут созданы фантастические декорации тематических стендов по мотивам фильмов, сериалов, комиксов, а также компьютерных и даже настольных карточных игр. Вы сможете посмотреть выставки фигурок и других необычных коллекций, увидеть лучших косплееров России, пройти стендовые квесты по фильмам и сериалам и выиграть тематические призы, поиграть в настольные игры, протестировать новые гаджеты, сразиться в турнирах, познакомиться с новыми людьми, купить отличные сувениры – в общем, весело провести время и наделать массу памятных фото на зависть всем подписчикам.

В программе фестиваля Epic Con Saint Petersburg красочные шоу, конкурс косплея, писателями и художниками, презентации графических романов, интерактивные конкурсы с ценными призами, турниры по настольным и компьютерным играм, мастер-классы, автограф- и фотосессии со звездами кино.

На главной сцене Epic Con Saint Petersburg 2021 в течение двух дней будет проходить грандиозный конкурс косплея с общим призовым фондом на сумму 500 000 рублей!

КОГДА: 29-30 мая 2021 года.

ГДЕ: DAA , Красногвардейская площадь 3.

Билеты