Эксперты обсудят, насколько актуален образ князя Александра Невского сегодня

Слушайте программу «Беседка» 25 мая в 17:33 на Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM)

В 2021 году торжества в честь 800-летия Александра Невского проходят по всей России, а Петербург станет центром празднования юбилейной даты. Александр Невский — поразительный пример государственного мужа и патриота, его имя стало одним из символов всей русской цивилизации.

Насколько актуален образ князя Александра Невского сегодня, как сохраняют историческую память о его подвигах и почему каждому стоит посетить музей «Князь Александр Невский»?

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» расскажут Председатель и член Совета Общественного движения «Вечно живые» Федор Олегович Туркин и Председатель АНО «Культурно-спортивно-образовательный центр «Невский» Андрей Анатольевич Андриенко.

Слушайте программу «Беседка» 25 мая в 17:33 на Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) и смотрите видеотрансляцию в нашей группе Вконтакте и на сайте spb.kp.ru.