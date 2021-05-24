«Я бегаю и думаю о математических задачах»: в Петербурге прошел самый массовый спортивный фестиваль России

Фото: «Газпром нефть»

В минувшую субботу, 22 мая, в Петербурге прошел первый в 2021 году массовый спортивный фестиваль России — ЗСД Фонтанка Фест. Это велопарад и забег по одной из самых необычных трасс мира — Западному скоростному диаметру, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Более 10 тыс. участников не упустили редкую возможность увидеть с нового ракурса панорамы Финского залива, Лахта Центра и исторического центра города.

Самой многочисленной на фестивале оказалась «Команда прогресса», состоящая из сотрудников «Газпром нефти» и восьми вузов Санкт-Петербурга. В ее составе — 407 студентов, докторов и кандидатов наук, лауреатов международных научных премий.

Фото: «Газпром нефть»

«Современный ученый должен развиваться разнонаправленно, полезно переключать фокус внимания с исследований на спорт, чтобы потом свежим взглядом находить новые решения. Длительные забеги также развивают выдержку, которая полезна при долгой монотонной научной работе», - пояснил кандидат технических наук из Научно-Технического Центра «Газпром нефти» Владимир Киндюк.

«Я бегаю и думаю о математических задачах, которые крутятся в голове, и часто приходят светлые мысли. А еще мне помогает увлечение скалолазанием, - рассказал Григорий Монаков, магистр факультета математики и компьютерных наук СПбГУ. - Там для каждой трассы нужно придумывать свой индивидуальный расклад прохождения. Также с математикой – к каждой нестандартной задаче нужно найти индивидуальный подход».

Фото: «Газпром нефть»

Студенты и ученые из «Команды прогресса» участвуют в проектах научно-технического кластера «Газпром нефти», который компания развивает в Санкт-Петербурге. Его технологические разработки имеют широкую географию применения – от Арктики до Ближнего Востока. Из Северной столицы «Газпром нефть» управляет строительством скважин, заводами и поставками нефтепродуктов, а также арктическим флотом компании. Благодаря совместному проекту с петербургскими учеными «Газпром нефть» добыла первую в мире нефть, найденную с помощью искусственного интеллекта.

«Петербург исторически имеет колоссальный научный потенциал. И это, конечно, было одной из причин, почему наша компания 10 лет назад переехала сюда и стала создавать технологический и инновационный центре ''Газпром нефти''», - резюмировал член правления компании Александр Дыбаль.