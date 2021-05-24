«Не прошла третью фазу испытаний»: Ученые рассказали, чего ждать от новой вакцины «КовиВак», которая поступила в Петербург

Однозначного ответа, стоит прививаться «КовиВаком» или нет, специалисты не дали - этот вопрос, по их словам, должен решаться каждым человеком индивидуально. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург в понедельник, 24 мая, прибыла очередная, уже третья по счету вакцина от нового коронавируса – «КовиВак», созданная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. «Комсомолка» спросила экспертов, чего ждать от «новинки», и кому стоит – а кому, соответственно, нет – ей прививаться.

Для начала поясним: «КовиВак» отличается от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» прежде всего по своему «устройству». В «Спутнике V», как мы уже не раз рассказывали, гены коронавирусного белка доставляются в человеческий организм внутри предварительно «выпотрошенного» аденовируса. В «ЭпиВаке» вирусных частиц нет вообще – ими «притворяются» коротенькие цепочки аминокислот, пептиды. В «КовиВаке» же содержится полноценный инактивированный (неживой) коронавирус, только выращенный в пробирке, убитый и специальным образом «очищенный» - так, чтобы он не мог, попадая в организм, вызывать развитие болезни, как при естественном течении COVID-19. Технология эта не нова – напротив, она считается классической и наиболее хорошо изученной специалистами: по такой же схеме, например, вот уже много лет создаются вакцины против гриппа, холеры и клещевого энцефалита. Тем не менее конкретно к «КовиВаку» у экспертов есть вопросы.

"Спутник" и "ЭпиВак", отмечают специалисты, прошли третью фазу клинических испытаний. По новой вакцине точных данных и безопасности и эффективности пока что нет. Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

- В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» эта вакцина пока еще не прошла третью фазу клинических исследований – это когда препарат проходит исследование на популяционном уровне, т.е у достаточно большого числа людей, которое может измеряться десятками и сотнями тысяч, - объясняет директор «Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций» Георгий Викулов. – Между тем третья фаза самая важная – именно она показывает, насколько вакцина эффективна и безопасна. Тот же «Спутник V», например, в третьей фазе показал очень хорошие результаты – доказано, что при его использовании антитела к SARS-CoV-2 вырабатываются в среднем в популяции взрослых людей в 91 % случаев. Сопоставимые результаты и у «ЭпиВакКороны». По «КовиВаку» данных пока нет. Поэтому мое личное мнение таково: если вы еще только думаете о том, какую вакцину использовать, лучше остановиться на «Спутнике V» или «ЭпивакКороне». Хотя – я должен подчеркнуть это особо – окончательное решение человек должен принимать только индивидуально и только после консультации врача, осуществляющего вакцинации.

МНЕНИЕ «ЗА»

Иного мнения придерживается научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев:

С другой стороны - по словам экспертов, «КовиВак» сделан по классической схеме - а значит, понятно, чего от него можно ждать. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Наверное, задавать вопрос «что и кому выбирать?» не вполне корректно – это каждый решает для себя сам. Но лично мне ближе «классические» вакцины, к числу которых относится и «КовиВак». Они проверены временем, мы хорошо знаем, как они работают, и чего от них ожидать – а значит, можем еще на этапе разработки примерно прогнозировать, какие результаты получим, когда вакцина начнет в массовом порядке поступать к людям. Да, действительно, насколько «КовиВак» окажется эффективным, пока неясно – мы сможем понять это лишь через время, когда будут выполнены соответствующие популяционные исследования. Но зато можно с определенной долей уверенности заключать, что эта вакцина окажется по крайней мере безопасной.

На данный момент в Санкт-Петербург поступило 9 360 доз вакцины «КовиВак». В ближайшее время их распределят по поликлиникам города.

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