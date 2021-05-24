Пледы, постельное белье, подушки и полотенца: всего за 1 рубль в интернет-магазине «Галамарт». Фото: пресс-служба «Галамарт».

Купить все, что давно хотели (и сверх того), да при этом никуда не ходить – вот она, мечта современного человека! Так что устраивайтесь поудобнее и оформляйте заказ на сайте «Галамарт»: 26 и 27 мая на весь домашний текстиль будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль». Выгодно – не то слово.

Для спокойного и крепкого сна берите новые подушки: не слишком жесткие, не слишком мягкие, в общем, то, что надо. А к ним и наволочки, конечно: кстати, не забывайте, что их рекомендуется менять каждые несколько дней, поэтому лучше взять сразу несколько про запас.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Всегда уместный подарок (в том числе, и себе) – это постельное белье, которое не только подарит комфортный сон, но и украсит спальную комнату. Можно взять готовые комплекты, а можно все по отдельности.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Кстати, обратите внимание на теплые одеяла: прекрасным выбором на любое время года станет изделие из прочного и износостойкого материала, который не впитывает запахи. И пододеяльники к ним: нежных спокойных цветов, не выцветают и не мнутся, не садятся после стирок.

Красивые и уютные пледы всего за один рубль – где еще такое найти? Теплые, мягкие, приятные к телу – одно удовольствие пользоваться такими. Можно один взять домой, а другой - на дачу или в качестве подарка близким.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

А также – прихватки, фартуки, скатерти, полотенца! И на все действует акция в интернет-магазине; не надо никуда ехать и стоять в очередях. Оформляйте заказ и ждите звонка: сказочно быстрая доставка работает без выходных.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

*Акция «Второй товар за 1 рубль на домашний текстиль» действует 26 и 27 мая 2021 г. в интернет-магазине «Галамарт».