Полиция задержала сотню мигрантов по итогам рейдов в Апраксином дворе и Калининской овощебазе

Петербургские полицейские нагрянули с рейдами на рынки города. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

24 мая полиция нагрянула с рейдами в популярные торговые места Санкт-Петербурга: Апраксин двор, Калининскую овощебазу, а также продовольственные рынки на улицах Салова и Софийской. В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали для проверки документов около сотни уроженцев иностранных государств. Мигрантов отвезли в районные отделы МВД. Одному из них точно грозит больше проблем, чем остальным – 41-летний гость Северной столицы находится в международном розыске. Остальных задержанных проверят на нарушения норм миграционного законодательства.

Но на торговых точках и помимо этого было к чему придраться: подозрительный алкоголь, нелицензированные сигареты, продукты без документов.

- На территории четырех рынков полицейские обнаружили незаконный оборот разнообразной продукции. С точек изъяли 6,5 тысяч литров алкоголя, больше 12 тысяч пачек немаркированных сигарет и других табачных изделий, а также более 30 тонн овощей, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Рейды продолжаются до сих пор, так что обнаружение новых нарушений вполне возможно.