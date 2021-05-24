Гарик Сукачев: «Я остаюсь со своим поколением»

Гарик Сукачев. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Боитесь ли вы высоты, Игорь Иванович?

- Нет, совсем не боюсь.

- С какой программой будете выступать на крыше?

- Мы повторим наше «Шоу GO!», которое успели сыграть в Петербурге до пандемии в «Юбилейном», но более в завершенном варианте - добавим нового.

- Как, кстати, пережили пандемию, чем занимались?

- Много чем, скучно не было совсем. Записывали на студии новые песни. Сергей Воронов писал новую пластинку, я участвовал как продюсер. Те проекты, которые долго откладывались, как раз и доделал в том числе «Шоу GO!» и короткометражный фильм «Помнишь». Кстати, если кто собирается в Москву, то приходите вечером 27 мая в Дом Кино, где состоится премьера. Покажем также фильм о съемках (Behind the scenes), документальную картину об арт-проекте «246» и клип «Разговор на остановке трамвая». На культурный вечер вход свободный.

- Мы, петербуржцы, любим культурно проводить время, а как вы испытываете удовольствие от встречи с Петербургом?

- Люблю Петербург, у меня здесь по маминой линии почти вся родня живет, но остаюсь в нем гостем. Я московский парень, где родился там и пригодился, для меня Москва – лучший город земли. Я знаю его хорошо, а он - меня. Нигде в другом месте жить я бы не хотел. Сергей Есенин не только о себе написал, но и обо мне: «В переулке каждая дворняга знает мою легкую походку».

- Вы ведете очень стильную программу «СССР-знак качества». Для вас развал СССР – это трагедия?

- Да, конечно. Я вам напомню исторический факт – в 90-е был референдум, и подавляющее число людей проголосовали за сохранение Советского Союза в том виде, в котором он был. Но власти не прислушались и начались необратимые процессы в бывших республиках после слов Ельцина: «Берите себе столько суверенитета, сколько сможете унести». Я родился и вырос в той стране, в ней было хорошо, и она останется во мне навсегда. Я интернационалист, но не хочу говорить о политике.

- Вы вне политики?

- Нельзя быть вне политики, если она тебя пронизывает со всех сторон. Я иногда жену свою спрашиваю: «Оля, вот интересно, а могут где-нибудь на Западе полаяться муж с женой на политической почве или это только у нас с тобой?»

- Но судя по вашей реакции на трагедию в Татарстане, на новости вы реагируете остро.

- По-разному. Эта трагедия перевернула, наверное, каждого из нас. Если уж не каждого, то очень многих людей. Только бездушная тварь не отреагировала бы на такое.

- Вы ведь даже песню написали…

- Мы готовились выпустить татарскую народную песню «Ай, былбылым» к концу священного месяца Рамадан. Но праздник был омрачен с терактом в Казани 11 мая. Поэтому эту национальную песню мы посвятили его жертвам - детям и взрослым.

- Есть ли у вас какая-то связь с поколением тик-токеров?

- Конечно, нет.

- Разве не хотелось бы, чтобы они пришли на ваш концерт, посмотрели премьеру вашего фильма?

- А зачем? Не вижу в этом никакого смысла. Ни там, ни там не вижу подростков. У них совсем другие интересы. Я прекрасно помню себя. Я, например, услышал песни Высоцкого, когда мне было 10 лет. До 14 лет мне нравились «Жираф большой, ему видней», «А почему аборигены съели Кука». С 14 до 17 лет слушал исключительно его лагерный цикл: «Татуировку», «Ночи» и т.д. А вот когда стал еще старше, полюбил его военные песни. Ближе к 30 годам мне стали нравится те песни, которые он написал в последнее десятилетие до смерти: «Дом», «Охота на волков», «Кони привередливые». Разве мог я в 12 лет что-то понять? Глубоко убежден, что надо какую-то часть жизни прожить, чтобы хотя бы сообразить, о чем у меня там речь-то идет. Никогда не стремился привлекать молодежь смотреть мои фильмы и работы в театре. Это все вещи для людей постарше. Именно такая публика приходит на наши концерты. Есть молодежь, но ее очень немного. Дело в том, что я остаюсь со своим поколением. Именно этим дорожу и именно это для меня необходимое и достаточное условие.

- Вы сентиментальный человек?

- У меня глаза на мокром месте всю мою жизнь.

- Какие песни могут заставить вас заплакать?

- Народные. Народную музыку очень люблю. Она на меня производит колоссальное впечатление. До боли.

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