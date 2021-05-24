Опубликована программа XVI Санкт-Петербургского международного Книжного салона

Основные мероприятия Книжного салона, который впервые пройдет на Дворцовой площади и в Главном штабе Государственного Эрмитажа, развернутся с 26 по 29 мая.

На официальном сайте Санкт-Петербургского международного книжного салона – ключевого литературного события года, которое состоится в городе на Неве с 26 по 29 мая, опубликована программа мероприятия. Проект пройдет в Санкт-Петербурге в 16-й раз и объединит более 200 профессиональных, просветительских и развлекательных мероприятий: презентации книжных новинок, тематические дискуссии и круглые столы, творческие встречи с авторами, лекции и мастер-классы для детей и взрослых.

Основные мероприятия Книжного салона, который впервые пройдет на Дворцовой площади и в Главном штабе Государственного Эрмитажа, развернутся с 26 по 29 мая.

26 мая в 13:00 на главной сцене на Дворцовой площади состоится торжественная церемония открытия салона с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. После церемонии начнется выступление петербургской джаз-группы Billy's Band.

В Главном штабе Государственного Эрмитажа в 14:00–15:30 пройдет пленарное заседание «Литература и книга в меняющемся мире: объединение через ценности». Его участниками станут губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, издатель, президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, российская писательница-прозаик Татьяна Устинова, директор Литературного департамента Британского Совета, член Консультативного совета Лондонской книжной ярмарки Кортина Батлер (онлайн), президент Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) Кристин Маккензи (онлайн), писатель и общественный деятель Орхан Памук (онлайн). Модератором выступит специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Мероприятия деловой программы с участием писателей, критиков, издателей и деятелей культуры впервые пройдут в рамках специальных треков: «Писатель», «Читатель», «Издатель», «Профессионалы для профессионалов». Эксперты обсудят актуальные вопросы, связанные с литературным творчеством и писательским ремеслом, развитием издательского бизнеса и библиотечного дела. Участники сессий обменяются мнениями о том, угрожают ли писателям роботы, как преподавать (современную/классическую) литературу, в чем заключается искусство комикса, что читают в библиотеках, как действует авторское право в цифровую эпоху, что такое новая актуальная проза, является ли «игрой» с читателем цифровая литература и др.

- 26 мая дискуссия «Книжный Петербург. Перезагрузка» соберет руководителей Российского книжного союза, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Государственного Эрмитажа, журнала «Адреса Петербурга», Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- 27 мая в рамках Всемирного дня библиотек пройдет трансляция на тему «Библиосфера: тенденции развития в современных условиях». В этот же день состоится дискуссия «Быть писателем – это талант или ремесло»: выступят писатель и консультант по литературному мастерству Юрген Вольф, музыковед и писатель Михаил Казиник, писательница, литературовед и литературный критик Майя Кучерская, кинокритик Егор Москвитин и др. Предприниматель и писатель Вячеслав Заренков представит международный социально-культурный проект «Созидающий мир», под эгидой которого проводятся выставки и творческие экспедиции, выходят книги и спектакли, реставрируются памятники и храмы.

- 28 мая на сессии «Сначала была книга или сначала был фильм?» соберутся Алексей Герман, Антон Долин, Гузель Яхина, Гамлет Дульян и Владислав Пастернак. Состоится традиционный круглый стол премии «Национальный бестселлер», посвященный обсуждению текущего сезона премии, книг-финалистов из Короткого списка, трендов в области литературы и критики. Участие подтвердили Александр Пелевин, Вера Богданова, Мршавко Штапич, Иван Шипнигов, Даниэль Орлов, Дмитрий Филиппов, Ольга Погодина-Кузмина, Аглая Топорова, Вадим Левенталь, Елена Одинокова, Константин Мильчин, Максим Мамлыга, Аполлинария Аврутина, Владислав Толстов. Церемония вручения премии пройдет 29 мая в Доме актера, будет транслироваться на YouTube-канале и на сайте премии http://www.natsbest.ru.

- Не менее насыщенным обещает стать 29 мая. Состоятся круглые столы «Эпосы: второе пришествие», «Новая актуальная проза. О чем пишет молодое поколение писателей?», дискуссии «Кто он, современный литературный критик?», «Цифровая литература – игра с читателем или серьезный разговор?». В финальный день Книжного салона пройдут церемонии награждения победителей детского литературного конкурса анималистических текстов «Мистер Лис», литературно-художественного конкурса «новые имена. Премьера книги» журнала «Костер», городского конкурса-фестиваля «Разукрасим мир стихами».

В программе Книжного салона найдут отражение его ключевые тематики и важные годовщины 2021 года: 800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова, Год науки и технологий в России. К 80-летию начала Великой Отечественной войны Союз писателей России организует серию мероприятий, в том числе круглые столы «История войны без купюр: победы и поражения, их истоки», «Фальсификация истории – путь к потере суверенитета страны». В Главном штабе представят арт-инсталляцию «живых» портретов исторических личностей. Благодаря AR-технологиям гости выставки смогут «пообщаться» с князем Александром Невским, писателем Федором Достоевским, поэтом Николаем Некрасовым и физиком Андреем Сахаровым.

Санкт-Петербургский международный книжный салон станет площадкой для демонстрации книжных новинок, которые представят современные российские и зарубежные авторы. Дмитрий Быков презентует роман о советских летчиках «Истребитель», Илья Бояшов – авантюрный роман «Морос, или путешествие к озеру», Александр Пелевин – триллер «Покров-17». Эдуард Кочергин, автор сборника рассказов «Дети моста лейтенанта Шмидта» о буднях воспитанников Средней художественной школы при Институте живописи, ваяния и зодчества им. И. Е. Репина в Ленинграде, проведет автограф-сессию. Поклонников чтения ждут презентации новых романов Гузель Яхиной («Эшелон на Самарканд»), Евгения Водолазкина («Оправдание Острова»), Марины Степновой («Сад»). Свои новые работы представят Андрей Аствацатуров, Дмитрий Миропольский, Дима Зицер, Александр Шевцов, Ксения Буржская, Дмитрий Воденников, Анастасия Миронова, Леонид Юзефович и другие авторы.

Александр Архангельский расскажет о новой книге «Русофил. История жизни Жоржа Нива, рассказанная им самим», Антон Соя, Дмитрий Быков и Анастасия Строкина – об экспериментальном романе-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе», созданном коллективом из 24 авторов и посвященном современной России. Правнучка Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского Ариадна Рокоссовская представит книгу о героях войны «Маршалы победы. Семейные воспоминания», а Наталия Соколовская покажет уникальное документальное издание «Люди хотят знать. История создания «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина». В основе книги – документы из архива Д. Гранина из Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, материалы из личного архива А. Адамовича. Ученые Ильдар Габитов и Татьяна Подладчикова презентуют сборник «Физически это возможно» и расскажут о новейших открытиях в физике, которые смогут изменить наш мир уже завтра.

Настоящим праздником для читателей станут традиционные творческие встречи с авторами. Участниками станут прозаик, драматург и публицист Юрий Поляков, писатель, публицист и блогер Дмитрий Goblin Пучков, прозаик и критик Роман Сенчин, писательница Анна Матвеева, прозаик, родоначальник жанра «историческая авантюра» Александр Мазин и др.

Ежедневно на Книжном салоне будет работать специальная Детская площадка, где маленькие читатели смогут встретиться с любимыми писателями и иллюстраторами, присоединиться к мастер-классам. В числе участников – писатели Анна Старобинец, Кристина Кретова, Виктория Ледерман, Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак, Ольга Громова, художники Антон Ломаев, Игорь Олейников, Михаил Бычков и др.

Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые состоится на Дворцовой площади и в помещениях Главного штаба Государственного Эрмитажа. Мероприятия Книжного салона пройдут с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности, разработанных Роспотребнадзором, включая санитарную обработку помещений. Предусмотрены прямые трансляции со всех площадок.

Полная программа XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона опубликована на официальном сайте.