Четыре ребенка числятся пропавшими без вести в 2021 году в Петербурге и Ленобласти: Один из них исчез в 2011-м, будучи 7-летним первоклассником

В Петербурге и Ленобласти остаются пропавшими без вести четыре несовершеннолетних. Фото: "ЛизаАлерт"

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» организовали экспозицию под названием «Пустота внутри» в петербургском парке «Озеро Долгое» ко Дню пропавших детей, 25 мая. Волонтеры рассказывают, что в 2021 году в Северной столице и Ленобласти остаются пропавшими без вести четыре ребенка. Их ищут не только добровольцы из ПСО, но и правоохранительные органы. За неполные 5 месяцев этого года поисковикам поступали 186 заявок о пропавших несовершеннолетних. 179 из них, к счастью, найдены живыми. Однако, как рассказывают волонтеры, неутешительная статистика постоянно растет.

- Нам нужна ваша поддержка, итоги поисково-спасательных операций показывают, что беду можно было предотвратить. В экспозиции мы представим пять самых частых историй, которые приводят к пропаже и гибели детей: водная среда, выход на лед, лес, уход ребенка с незнакомцем и хорошим знакомым, - пишут волонтеры в группе петербургского отделения «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Чаще всего дети пропадают и гибнут на льду и в лесу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Поисковики считают, что на экспозиции родителям будет полезно узнать реальные истории пропажи детей, чтобы они были осведомлены, бдительны и вели себя чутко по отношении к своему ребенку.

«Комсомолка» обратилась к волонтерам «ЛизаАлерт» с просьбой показать ориентировки на тех детей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Трое из них пропали не так давно, будучи подростками.

Наиболее таинственное исчезновение - Павла Костюнина. Фото: "ЛизаАлерт"

А вот от истории Павла Костюнина пробегает холодок по телу. Мальчик исчез в 7-летнем возрасте в далеком 2011 году, возвращаясь из школы домой в городе Отрадное, что находится в Кировском районе Ленобласти. Ребенка до сих пор не нашли. С тех пор утекло много воды: возбудили уголовное дело, глава СК Бастрыкин взял его на личный контроль, волонтеры не один месяц прочесывали поселение, следователи проверяли на детекторе лжи мать, о Паше из года в год рассказывают на федеральных каналах, губернатор 47 региона пообещал полмиллиона за любые важные сведения. Но… все тихо.

«КП» и «ЛизаАлерт» просят читателей вглядеться в ориентировки на пропавших детей и сообщить какую-либо информацию о них, если такова имеется, по указанным телефонам.

Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"