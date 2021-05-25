Партия «Новые люди» готова научить школьников Ленобласти, как стать миллионерами

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовали итоги исследования предпринимательской активности среди молодых людей. Опрос проводился по заказу партии в апреле 2021 года, в нем приняли участие 1600 респондентов - граждане России от 12 до 60 лет.

Результатам исследования показали, что 60% людей хотели бы стать предпринимателями, а 62% родителей – чтобы их дети занимались бизнесом. При этом есть три фактора, которые останавливают россиян от начала предпринимательской деятельности, - экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, а также административные барьеры. Также 82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, необходимо, чтобы новый экономический курс России опирался на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

- Учить бизнесу должны не школьные учителя, прошедшие какие-то курсы, - уверен Нечаев. - Передавать опыт должны практики, те, кто реально открыл свое дело. Школьники отлично воспринимают опыт молодых предпринимателей - студентов и выпускников до 25 лет. Предпринимательство - это компетенция XXI века, она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более 60% людей.

Нужно проводить молодёжные бизнес форумы и конкурсы, чтобы ребята могли видеть проекты сверстников, объединяться и совместно развивать и запускать бизнесы. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

С ним солидарен и предприниматель из Ленинградской области Денис Поничев.

- Для вовлечения молодежи в бизнес необходимо вводить уроки предпринимательства в школах с 6-8 класса, показывать, что бизнес - это реальная возможность обеспечить себя и свою семью хорошим доходом в интересной для них сфере деятельности. Такие уроки должны проводить реальные успешные молодые предприниматели, готовые поделиться личным опытом, историями успеха и провалами. Необходимо проводить больше молодежных бизнес-форумов, конкурсов молодежных бизнес проектов и вводить практику бизнес- наставничества для молодых предпринимателей. У нас есть реальный, отработанный в течение 6 лет опыт по бизнес образованию в школах и проведению региональных молодёжных бизнес-форумов, один из которых стартует с 1 июня, - проект «Территория возможностей».

Муниципальный депутат Николай Панченко считает, что главное для реализации такого масштабного образовательного проекта – кадры.

- Мешает на сегодняшний день отсутствие реальных кадров для проведения уроков по бизнесу в школах и отсутствие системы взаимодействия бизнеса и школ. Молодежь не верит в бизнес, многого не знает о нем, и потому у части ребят есть необоснованные страхи по старту бизнеса. Все это из-за нехватки реальной информации. Поэтому, кроме обучения в школе, нужно показывать молодежи реальные бизнес-процессы, устраивать встречи с предпринимателями и рассказывать о историях успеха предпринимателей на местах. Нужно проводить молодежные бизнес-форумы и конкурсы, чтобы ребята могли видеть проекты сверстников, объединяться и совместно развивать и запускать бизнесы. И, безусловно, нужно создавать и проводить бизнес-акселерации и бизнес-инкубаторы для молодежных стартапов.