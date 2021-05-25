Детский кешбэк за путевки в летние лагеря заработал в Петербурге 25 мая 2021 года

В Петербурге заработала программа детского кешбэка за путевки в оздоровительные летние лагеря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В полночь 25 мая 2021 года в Санкт-Петербурге заработала программа детского кешбэка, при которой родители могут вернуть часть денег, потраченных на путевки в оздоровительные летние лагеря. Программа будет действовать до 31 августа, при условии, что ребенок вернется со смены до 15 сентября. Вице-губернатор города Ирина Потехина рассказала, как действует эта привилегия.

- Детский кешбэк – это возврат 50% денег, потраченных родителями на покупку путевки, но не более 20 000 рублей. Он распространяется на все путевки, куплены они за полную стоимость или с использованием сертификата, дающего скидку 20 124,74 рубля за счет собственных средств городского бюджета, - пояснила вице-губернатор.

Родители, которые уже оплатили путевки до старта программы могут не волноваться. Получить кешбэк они все равно смогут. Для этого, начиная с 15 июня, надо оформить возврат на свои платежи через Госуслуги при предоставлении документов об оплате путевки и по завершении проверки о реальном предоставлении услуги.

Те петербуржцы, которые собираются покупать путевки начиная с 25 мая, должны помнить, что оплачивать отдых нужно только картой "Мир". Также важна регистрация в программе лояльности.

- Иначе программа кешбэка не сработает. Через 5 дней после покупки на эту же карту вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 000 рублей, - пояснила Потехина.

При отмене поездки стоимость путевки вернется родителям на карту оплаты, кешбэк будет автоматически списан в полном объеме в момент возврата. Посмотреть список лагерей, участвующих в программе можно на сайте мирпутешествий.рф.

На сегодня в городе выдано уже 33 тысячи сертификатов. Для отдыха детей правительство Петербурга выделило из бюджета 2,4 миллиарда рублей, а из федерального поступило еще 12 миллиардов.