«Псих» - первый сольный сингл группы «Марсель» за последние полтора года

В новой работе Степа показывает, как бытовые сложности и размолвки с любимым человеком могут сделать из каждого, даже самого спокойного, психа.

Также это первая песня, созданная при участии нового клавишника группы Ильи Пака, который принял участие в записи и аранжировке композиции.

В новой работе солист и автор всех песен «Марсель» Степа Ледков честно, и даже смело, рассказывает о пережитом кризисе в отношениях с женой Катей Кляйн, случившемся в период пандемии. Каждая строчка «Психа» выстрадана, по накалу эмоций это новая драма в духе главного хита коллектива «Предубеждение и гордость».

В новой работе Степа показывает, как бытовые сложности и размолвки с любимым человеком могут сделать из каждого, даже самого спокойного, психа. Но в то же время композиция наполнена верой в то, что любовь сильней и может победить любые сложности. Ведь они с Катей смогли пережить расставание и выйти на новый уровень отношений.