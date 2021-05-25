В автосалонах SKODA ВАГНЕР прошли первые в этом году Сервисные дни. Фото предоставлено дилерским центром ВАГНЕР Пулково.

Три автосалона группы дилеров ŠKODA ВАГНЕР (ВАГНЕР Пулково, ВАГНЕР Лахта и ВАГНЕР Таллинский) 15 мая провели первые в этом году Сервисные дни.

Все посетители дилерских центров в выходной день смогли лично ознакомиться с процессом ремонта автомобилей в официальном сервисе салонов. Большое внимание к ремонтным работам проявили маленькие посетители, которые пришли вместе с родителями. От них было больше всего вопросов сотрудникам сервиса, а особый интерес вызвали разобранные механизмы машин, двигатели и процесс заправки кондиционеров.

В шоуруме для детей с помощью аниматоров были организованы интересные конкурсы и игры. Всем пришедшим на Сервисные дни выдавался сертификат на выгодное сервисное обслуживание и покупку оригинальных деталей и аксессуаров ŠKODA.

Отдельных призов удостоились посетители, прошедшие экскурсию по ремонтной зоне. Каждый любознательный автолюбитель получил в подарок аксессуары в фирменных пакетах и шоколадные конфеты в форме инструментов в подарочной упаковке. Среди аксессуаров были брелоки ŠKODA, сумки–шопперы и сумки-мешки Cirque du Soleil, стальные бутылки ŠKODA, детские индивидуальные наборы-раскраски, светоотражатели и браслеты.

СПРАВКА

ŠKODA ВАГНЕР – группа официальных дилеров автомобилей ŠKODA в Санкт-Петербурге с 2006 года. Компания управляет сетью из трех автосалонов чешской марки (ВАГНЕР Пулково, ВАГНЕР Лахта, ВАГНЕР Таллинский) общей площадью более 11000 кв. м.

В 2020 году в дилерских центрах группы было продано более 3000 новых автомобилей – на 28% больше, чем в 2019 году.

Наши адреса:

ВАГНЕР Пулково: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, дом 5, литера А;

ВАГНЕР Таллинский: 198205, Санкт-Петербург, Таллинское ш. (Старо-Паново тер.), д. 157, лит. А;

ВАГНЕР Лахта: 197372, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 3, лит. А.