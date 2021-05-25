Представители бизнеса назвали перенос Большого порта «катастрофой для Петербурга». Фото: Артем КИЛЬКИН

ПМЭФ остается одним из важнейших событий для городской экономики. Так, в ходе ПМЭФ в 2019 году городу удалось заключить 27 контрактов на сумму 182,4 млрд рублей, из которых 114 млрд пошли на совершенствование транспортной инфраструктуры и развитие портов Петербурга. Кроме того, 10 миллиардов были выделены на строительство терминально-логистического центра Бронка, а еще 6 млрд рублей потрачены на капитальный ремонт объектов «Большого порта».

На предстоящем форуме власти Петербурга намерены, видимо, и дальше сосредоточиться на привлечении инвестиций в сферу морских грузоперевозок, о чем свидетельствует тот факт, что на XI ежегодной международной конференции «Трилогия» (пройдет в рамках ПМЭФ-2021) участники обсудят наращивание морских перевозок, а также мультимодальные перевозки в Баренцевом, Евроарктическом и Балтийском регионах.

Благодаря привлечению инвесторов Санкт-Петербургу удается сохранять статус крупного морского транспортного узла. Одним из самых крупных портов Северо-Запада является Большой порт Петербурга, грузооборот которого за 2020 год составил примерно 60 миллионов тонн. С 2017 года Большой порт интегрируется в систему морских перевозок с использованием Северного морского пути.

Однако судьба порта сейчас находится под вопросом. Стало известно, что совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев выступил с предложением перенести портовые мощности из Петербурга в Усть-Лугу, а на месте объекта построить жилой квартал. Одобрение инвестпроекта на 440 млрд рублей может привести к катастрофе, считают некоторые специалисты.

Представители бизнес-среды говорят, что инициатива может быть направлена на частное обогащение. При этом Санкт-Петербургу грозят «тяжелые финансовые потери, связанные с утратой грузопотока, исчезновением рабочих мест и оттоком налоговых отчислений в бюджет».

Кроме этого, по их мнению, реальны разногласия с представителями бизнеса, так как с портом работают многие инвесторы, которые могут отказаться от проектов. Непонятная ситуация складывается и с финансированием возможного переноса портовых мощностей. Есть опасения, что городу еще и придется спонсировать реализацию частной инициативы.

ПМЭФ-2021 сыграет важную роль в обсуждении этого и многих других вопросов, связанных с развитием петербургской транспортной инфраструктуры.