Презентация бестселлера «Обман веществ» пройдет на Книжном салоне 28 мая

Книга «Обман веществ» - это подробная инструкция для тех, кто хочет улучшать здоровье и не бояться старости.

В Санкт-Петербурге 28 мая в 11.00 в рамках Книжного салона на Дворцовой площади пройдет презентация книги «Обман веществ». Приходите и узнайте, как правильно слышать свой организм и заботиться о здоровье.

Презентация состоится при участии автором бестселлера - доктором Павловой и Олесей Носовой.

Книга «Обман веществ» - это подробная инструкция для тех, кто хочет улучшать здоровье и не бояться старости. Вы узнаете как мед, сахар и соль заставляет нас стареть быстрее? Есть ли связь между лишним весом, иммунитетом, болезнью Альцгеймера и воспалениями? Опасно ли принимать гормоны и можно ли их заменить «травками»? Как начать двигаться, если «спорт – вообще не мое»? Автор книги Доктор Павлова – эндокринолог, к.м.н, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины. Как настоящий доктор Хаус, Доктор умеет распутывать сложные случаи и уже не раз приходила к парадоксальным выводам, которые спасали человеку жизнь и помогали нормализовать обмен веществ. Читайте на здоровье!

ГДЕ: Большой лекционный зал в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа

КОГДА: 28 мая в 11.00

СПРАВКА «КП»

Доктор Зухра Павлова, известный эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины, врач с опытом более 20 лет, автор телеграм-канала @doctorPavlova.

Олеся Носова, известный журналист, медиаменеджер и медиаэксперт, 1-й заместитель главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор и издатель KP.RU.