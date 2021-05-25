Из-за майских ураганов в Петербурге серьезно ухудшилось качество воды в Неве

Специалисты "Водоканала" зафиксировали резкое ухудшение качества воды в Неве весной 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге серьезно ухудшилось качество воды в Неве. Напомним, река является главным источником водоснабжения всего города. Специалисты винят во всем аномальную погоду весной 2021 года. Тут сказали слово и крепкие морозы в марте, и майские ураганы, которые валили деревья, отрывали кровли зданий, обрывали провода, выплеснули небывалую норму осадков. По словам «Водоканала», при паводках Нева традиционно далека от идеала, но на этот раз состояние реки оказалось даже хуже самых неблагоприятных прогнозов.

- В течение весны мы регулярно регистрировали значительные ухудшения показателей мутности, цветности, общего органического углерода, растворенного органического углерода, - рассказывают в пресс-службе компании.

Как заверяют в «Водоканале», эти беды не сказались на качестве именно питьевой воды. Тут исследования не выявили каких-либо отклонений. Очистные сооружения работают исправно.

- Система водоснабжения Санкт-Петербурга готова к работе в любых ситуациях. Практически все стадии технологического процесса водоподготовки автоматизированы, контроль качества воды источника водоснабжения и на всех этапах очистки осуществляется онлайн анализаторами последнего поколения, - добавляют в «Водоканале».