Петербургский благотворительный фонд собрал миллион рублей на встрече с Верой Брежневой

Специальным гостем мероприятия стала Вера Брежнева. Фото: Иван Шенец

21 мая в Петербурге в ресторане Volga-Volga прошел благотворительный обед в пользу фонда «Доброделы». Специальным гостем мероприятия стала Вера Брежнева. Событие состоялось благодаря поддержке меценатов и благотворителей Жаннет и Вадима Лапиных.

- Самое главное в благотворительности - это возможность делиться, - обратилась к гостям Вера Брежнева. - Можно поделиться улыбкой, хорошим настроением, поднять его другому человеку, а можно поделиться финансово. Я люблю делиться как и все собравшиеся, поэтому сегодня мы на одной волне.

От продажи билетов на благотворительный обед удалось собрать более миллиона рублей. Эти деньги пойдут на реализацию проекта «Дом добра». Он создан для решения проблем с временным жильем для детей с онкологическими и редкими заболеваниями, которые приезжают в Петербург на лечение из других регионов. Собранные средства позволят сделать в будущем «доме добра» ремонт, купить мебель и технику и уже осенью начать принимать первых гостей.

- Как правило, у таких семей нет финансовой возможности оплачивать съемное жилье. А бывает и так, что детей неожиданно просят покинуть на какой-то срок больницу. Оказавшись в незнакомом городе, для мамы и ребенка поиск жилья становится стрессом, а наш дом решит эту проблему. Благодарим попечителей фонда Веронику Плеханову и Ирину Адрову за помощь в организации обеда стали. В будущем мы хотим, чтобы появлялись подобные “дома добра” и для других детей с другими диагнозами», - комментирует основатель фонда «Доброделы» Полина Тумашик.

Планируется, что в год квартирой смогут воспользоваться до 100 семей.

Фонд "Доброделы" оказывает вещевую и гуманитарную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, инвалидам, пожилым, многодетным и малоимущим семьям. Под его опекой фонда находится 47 социальных учреждений, также фонд организует творческие мероприятия и проекты в сфере благотворительности.

Контакты:

Телефон: +7 (905) 20-17-186, Полина Тумашик, основатель фонда «Доброделы»

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Документы, подтверждающие, статус фонда: Устав, регистрация в МИНЮСТ.