Главу Жилагентства Колпинского района Петербурга задержали по подозрению в 8-миллионной взятке

В Петербурге главу Жилагентства Колпинского района подозревают во взятках. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге задержали директора Жилищного агентства Колпинского района по подозрению в крупной взятке. По версии следствия, 48-летняя Мария Орлова, являющаяся вдобавок депутатом 6-го созыва в Колпино, сговорилась с бывшим замглавы местной администрации, чтобы вместе «крышевать» коммерческую компанию. Признательные показания СК как раз дал этот экс-чиновник, имя которого не называют.

- Бизнесмену предложили каждый месяц передавать не менее 1 млн и 550 тысяч рублей за покровительство его организации и беспрепятственное подписание необходимых актов о выполненных работах в районе. В период с октября 2019 года по август 2020 года соучастники получили от предприниматели не менее 7,750 млн рублей, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователи провели обыски в Жилагентстве. Марии Орловой вскоре изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Женщине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.