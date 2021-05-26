Пиши, играй, издавай: онлайн-программа Книжного салона объединит писателей, музыкантов и продюсеров

26 мая в Петербурге открылся Книжный салон. Фото: Павел ПРОКОФЬЕВ

С 26 по 29 мая, в дни проведения XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона, будут организованы интернет-трансляции мероприятий на двух онлайн-сценах с участием экспертов книжной индустрии. Авторы, редакторы, журналисты и деятели культуры выйдут в эфир, чтобы обсудить десятки актуальных тем – от трендов книжной отрасли до цифровизации писательского труда, от автофикшн и аудиокниг до женской свободы и современного искусства в литературе.

В онлайн-программе – более 40 заседаний, сессий, презентаций и круглых столов, которые можно будет посмотреть из любой точки мира в прямом эфире.

Прямая трансляция мероприятий будет организована эксклюзивно ВКонтакте – в сообществе XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона.

26 мая

14:00–15:30 – пленарное заседание Книжного салона «Литература и книга в меняющемся мире: объединение через ценности». Участники – президент Российского книжного союза Сергей Степашин, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, издатель, президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, российская писательница-прозаик Татьяна Устинова, директор Литературного департамента Британского Совета, член Консультативного совета Лондонской книжной ярмарки Кортина Батлер (онлайн), президент Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) Кристин Маккензи (онлайн), писатель и общественный деятель Орхан Памук (онлайн).

15:00 – презентация романа-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе» о современной России с участием Антона Сои, Дмитрия Быкова, Анастасии Строкиной.

16:00 – сессия «Автофикшн: как писать о герое, похожем на тебя?». Спикер – петербургский писатель Андрей Аствацатуров, модератор – доцент кафедры сравнительных политических исследований РАНХиГС в Санкт-Петербурге Игорь Ходачек.

16:30 – дискуссия «Книжный Петербург. Перезагрузка», которая соберет руководителей Российского книжного союза, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Государственного Эрмитажа, журнала «Адреса Петербурга», Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

17:00 – презентация книги «Сон на краю крыши», первой работы Билли Новика, лидера группы Billy's Band, отмечающей в этом году 20-летие. Музыкант стал писателем недавно: его книга вышла в издательстве «Балтийские сезоны» в прошлом году. «Сон на краю крыши» – это новеллы о детстве, юности и зрелости артиста, жанровые зарисовки и философские размышления.

18:30 – дискуссия «Угрожают ли роботы современным писателям?» с участием Бориса Орехова, Ивана Ямщикова, Игоря Шнуренко и Денкана Ларджа.

19:00 – разговор о том, стал ли современный мир стал безопасным и менее кровавым по сравнению с прошлым. В эфире – модератор, писатель Алексей Буцайло и автор ретро-детективов Антон Чиж.

27 мая

11:00 – сессия «Война глазами правнучки маршала Рокоссовского». Участники – Ариадна Рокоссовская, автор книги «Маршалы победы. Семейные воспоминания», и модератор, главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

13:00 – дискуссия «Аудиокниги как супертренд», в которой примет участие книжный эксперт, главный редактор крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева.

13:40 – презентация романа «Покров-17» от финалиста премии «Национальный бестселлер» Александра Пелевина.

14:00 – круглый стол «Как пишут о фантастике в России?». Мария Галина, Николай Кудрявцев, Константин Мильчин, Валерий Шлыков и модератор Василий Владимирский поговорят о различиях российской и мировой фантастики.

14:30 – круглый стол на тему «Библиосфера: тенденции развития в современных условиях. Петербург – Россия – мир» в рамках Всемирного дня библиотек.

16:00 – сессия «Кради как пиарщик. Как автору продвигать свои книги? Примеры и кейсы от книжного продюсера: мировой и российский опыт», спикер – Светлана Александрова, книжный продюсер топ-6 издательств России.

17:00 – автор романа «Мой белый» Ксения Буржская вместе с модератором Кириллом Смирновым обсудят «цвет» карантинного мира: о том, получилось ли закрытым границам сделать мир стерильным белым.

17:30 – дискуссия «Быть писателем – это талант или ремесло»: выступят писатель и консультант по литературному мастерству Юрген Вольф (онлайн), музыковед и писатель Михаил Казиник (онлайн), писательница, литературовед и литературный критик Майя Кучерская, кинокритик Егор Москвитин и др.

18:50 – дискуссия «Какая польза все же от чтения?» с участием Татьяны Галактионовой и Мэри Хилэр Тавеннер.

19:00 – поэт, прозаик и эссеист Дмитрий Воденников расскажет о том, как приходят стихи и кому нужна поэзия сегодня.

28 мая

11:00 – выступление фотографа Екатерины Рождественской на тему «Пять лет путешествий: города, еда и люди».

12:00 – круглый стол «BEST.Petersburg» и «Книжный Петербург» на тему «Новая туристская география: книжное измерение».

12:00 – Шекия Абдуллаева, эксперт в области журналистики и PR, расскажет, как заработать на чтении книг.

13:00 – дискуссия «Больше, чем детская книга». Модератор Светлана Александрова и редактор Дарья Плаксунова обсудят, как современные авторы создают медиапроекты.

14:00 – мастер-класс «Хорошие тексты – хорошие деньги» от Академии «Санкт-Петербургских ведомостей». Ведущие представят книгу «Карточки хорошего текста».

15:00 – сессия «Литература и кино. Как автор принимает участие в экранизации своих произведений?». Спикер – писательница, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина, модератор – Алексей Буцайло.

15:00 – круглый стол премии «Национальный бестселлер», посвященный обсуждению текущего сезона премии, книг-финалистов из Короткого списка, трендов в области литературы и критики. Участники – Александр Пелевин, Вера Богданова, Мршавко Штапич, Иван Шипнигов, Даниэль Орлов, Дмитрий Филиппов, Ольга Погодина-Кузмина, Аглая Топорова, Вадим Левенталь, Елена Одинокова, Константин Мильчин, Максим Мамлыга, Аполлинария Аврутина, Владислав Толстов. Церемония вручения премии пройдет 29 мая в Доме актера, будет транслироваться на YouTube-канале и на сайте премии.

16:00 – продюсер Светлана Александрова выступит на тему «Чего хотят издатели от авторов в 2021 году? Трендовые темы для написания книг».

16:30 – Антон Гурко, Михаил Федотов, Питер Мэггс и Иван Близнец встретятся на сессии «Авторское право в цифровую эпоху».

17:00 – дискуссия «Русский хоррор – пациент скорее жив», участники – Елена Щетинина, Александр Матюхин, Михаил Парфенов, Александр Подольский.

18:30 – сессия «Сначала была книга или сначала был фильм?», на которой соберутся Антон Долин, Дмитрий Глуховский, Гузель Яхина и Гамлет Дульян.

19:00 – лекция «Искусство как преступление» культуролога Валерии Косяковой.

29 мая

11:00 – искусствовед Мария Швец проведет лекцию «Первые русские художницы».

11:00 – Елена Шубина и Роман Сенчин обсудят тему «Пандемия год спустя. Издательства и современная литература в эпоху перемен».

12:00 – творческая встреча с Анной и Сергеем Литвиновыми, которые представят книгу «#останься дома и стреляй».

12:00 – коллекционер Марк Башмаков проведет лекцию «Сюрреализм и литература», что в этом может быть общего».

13:00 – дискуссия «Новая актуальная проза. О чем пишет молодое поколение писателей?», посвященная трендам и темам, актуальным для прозы нового литературного поколения. Участники – писатели Вера Богданова и Влад Городецкий, литературные критики Максим Мамлыга и Полина Бояркина.

13:00 – Петр Суспицын из издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга» расскажет о книгах как предметах искусства, о наследниках Гутенберга и о том, как сегодня создать в типографии атмосферу эпохи Возрождения.

14:00 – писательница Марина Степнова выступит на тему «Роман «Сад» и женская свобода в XIX веке? Почему эта книга о нас сегодня?».

15:00 – творческая встреча Любови Казарновской. Оперная певица презентует свою новую книгу «Страсти по опере».

15:00 – российско-американский художник Юрий Купер, чьи работы хранятся в крупнейших музеях и собраниях мира, выйдет расскажет об искусстве литературной иллюстрации.

16:00 – писательница-историк Софья Багдасарова выступит на тему «Современное искусство – это мыльный пузырь или все-таки искусство? Сколько в нем на самом деле омерзительного?».

16:50 – дискуссия «Цифровая литература – игра с читателем или серьезный разговор?», участники – Максим Кронгауз, Анастасия Бурмистрова, Торстен Петтерссон, Леонардо Флорес.

17:00 – преподаватель английского языка Эштон Крейг расскажет, кому в Петербурге жить хорошо и как иностранец воспринимает русский язык и менталитет.

18:30 – заключительное мероприятие деловой программы – дискуссия «Кто шокировал зрителя? Театральные постановки знаменитых произведений». Спикеры –Валерий Печейкин, Евгения Беркович, Наталья Лапина.

Большая часть сессий состоится в гибридном формате (оффлайн и онлайн), отдельные встречи пройдут полностью в онлайн-формате.