Суды, «отравленные» кошки и игорный бизнес

- Фото: Юрий СОКОЛОВ

Этой осенью в Новой Ладоге состоятся довыборы в Совет депутатов Новоладожского городского поселения. Как минимум, ладожанам придется доизбрать двух депутатов. Однако ситуация может сложится таким образом, что существующий Совет может быть распущен уже в ближайшее время.

НЕТ КВОРУМА – НЕТ БЮДЖЕТА

Местные жители опасаются, что места во вновь избранном Совете займут люди депутата Евгения Шнейваса, хорошо известного многочисленными громкими скандалами, как в Новой Ладоге, так и за ее пределами. Уже сейчас некоторые народные избранники, чьи имена связывают со Шнейвасом, фактически блокируют работу Совета, игнорируя заседания. Кто-то из горожан не видит в этом ничего, кроме борьбы за политические дивиденды, и потому старается не вмешиваться в ситуацию. Мол, сами разберутся. Но дело обстоит таким образом, что подобные демарши депутатов мешают принимать решения, в частности – заниматься благоустройством города, восстановительными работами. А это уже касается каждого жителя Новой Ладоги.

- Сейчас у нас практически блокирована работа совета депутатов, потому что некоторые народные избранники игнорируют заседания. Они так выражают свое несогласие с тем, что мы считаем полезным для города. Но в такой ситуации, к примеру, даже если мы получим дополнительные средства из областного бюджета, то не сможем их принять и использовать. Потому что понадобится внести изменения в муниципальный бюджет, а у нас нет кворума, - сказал глава администрации Новоладожского городского поселения Игорь Цыганков газете «Волховские огни» (выпуск от 14.05.2021 г., - примеч.Авт.) - Я хотел бы обратить внимание земляков, что некоторые депутаты, которых они выбрали для защиты своих интересов, сейчас действуют им во вред.

«ЗАВАЛИТЬ» КОНКУРЕНТОВ

Кто же такой Евгений Шнейвас? Начнем издалека. Путь Евгения Шнейваса на политический «Олимп» невероятно увлекателен. Достаточно сказать, что, судя по данным сайта «Российская энциклопедия кандидатов», матерый предприниматель так рвался во власть, что в 2019-м году баллотировался в депутаты сразу в пяти муниципальных образованиях: Волхове, Иссадском, Свирицком, Новоладожском и Хваловском сельском поселениях. Закрепился только в последнем.

- Он дважды баллотировался в депутаты в Новой Ладоге, - рассказала активист, руководитель общественной организации «Боевое братство Волховского района» Екатерина Титова. – Оба раза проиграл и решил выдвинуться где-нибудь в более отдаленном месте. Как может эффективно управлять поселением человек, который там не жил, не знает местных проблем, местной специфики?

Кроме того, словам Екатерины Титовой, Шнейвас прославился тем, что во время предвыборной кампании пытался давить на своих конкурентов через суд. В картотеке Волховского городского суда Ленинградской области обнаружилось два иска, в которых он выступает в качестве истца: один против самовидвиженца Чемерисова Е. В., другой – против Полякова А.А, выдвинутого местным отделением «Единой России». Полякова Шнейвас обвинял в несоответствии паспортных данных, Чемерисова – в фальсификации подписей избирателей. По обоим искам был вынесен вердикт – в удовлетворении жалоб истца отказать.

Жители Хваловского сельского поселения говорят, что Шнейвас – далеко не тот кандидат, которого они хотели бы видеть на депутатском посту. Во время предвыборной кампании Шнейвас обещал учредить спортивную секцию; открыть в Хвалово магазин, баню. В итоге баня как стояла, так и стоит, магазин и без него открылся, секции как не было, так и нет. Все, что в итоге сделал Шнейвас – поставил одну-единственную остановку. Да и ту – прямо в грязь, пришлось потом щебенкой подсыпать, чтобы она не уплыла.

ОТ ОСКОРБЛЕНИЙ ДО ОТРАВЛЕНИЙ

В общем-то, нетрудно догадаться, почему Шнейваса в Хвалово невзлюбили. И нелюбовь эта, судя по всему, следует за ним по всему Волховскому району – так, по данным сайта, в Новой Ладоге, куда Шнейвас, напомним, также выдвигался, за него проголосовало… 27 человек. При 1 263 выданных бюллетенях. Вот такой уровень доверия населения к кандидату.

Досталось от «ненародного кандидата» и самой Екатерине Титовой. По ее словам, после уже ее конфликта со Шнейвасом в группе «Новая Ладога NEW», которую связывают с новоиспеченным депутатом, появился пост о том, что некая похожая на нее женщина травит бездомных кошек. Запись собрала множество возмущенных комментариев, в которых местные жители призывали ее автора «не брать грех на душу и не постить ерунду». Однако пост никуда не делся – он до сих пор висит в группе.

- Понимаете, это человек, который непонятно чем занимается, - с сожалением констатирует Екатерина Титова. – Только делает пакости и бегает по судам. И это – депутат второго уровня!

Кстати о судах. Судя по той же картотеке Волховского городского суда Ленобласти, человек с точно таким же именем и фамилией, начиная с 2016 года, выступал ответчиком в пяти разбирательствах. В частности, его обвиняли в неуплате налогов (иск удовлетворен) и в оскорблении чести и достоинства (в иске отказано). Но и это еще не все.

ПРОЦЕСС БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА?

В 2014 году Евгений Шнейвас оказался фигурантом уголовного дела. Его обвиняли по пункту «а» части 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса России – «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Согласно судебным документам, Шнейваса обвиняли в том, что он вместе с неким Семеновым А. В. (СМИ Ленинградской области называли его водителем тогда еще экс-депутата) устроил в одном из своих «частных помещений» средней руки игровой зал – поставил компьютеры, оснастил их необходимым программным обеспечением, нанял персонал и начал стричь деньги. С этим судом вообще вышла удивительная история. Так, в частности, издание «47news» в статье от 26.11.2015 года рассказывало:

«Бывшего депутата совета депутатов МО «Новоладожское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 43-летнего Евгения Шнейваса, сотрудники ОЭБ и ПК Волховского района задержали в Пулково на сходе с трапа самолета из Москвы в 00:30 24 ноября. Он прилетел из Турции, куда уехал две недели назад. По данным 47news, Шнейвас имеет отношение к немалому количеству объектов недвижимости в Новой Ладоге.

2 июня 2015 года волховские полицейские пресекли работу игорного зала в доме 30 на набережной Ладожской Флотилии в городе Новая Ладога. Нежилой дом соседствует с детской школой творчества. В рейде участвовали и сотрудники Следственного комитета Волховского района. Тогда полицейские нашли 18 компьютеров с игорным софтом и администратора, который принимал деньги от клиентов. Было возбуждено уголовное дело.

Волховские полицейские дошли до владельца здания и предполагаемых участников игорного бизнеса. Как выяснилось, здание принадлежит Шнейвасу. По данным 47news, в октябре автоматы были вновь замечены полицейскими в том же доме».

Разбирательство, однако, пока что закончилось в пользу Шнейваса, о чем свидетельствует апелляционное постановление Ленинградского областного суда № 22-140/2020 22-2837/2019 от 19 февраля 2020 года. Но разбирательство по делу еще идёт, однако Шнейвас систематически игнорирует заседания суда. Вместе с тем количество скандалов и судов говорит само за себя – нужен ли такой человек на посту депутата? А что будет, если люди, близкие к Шнейвасу, займут места в Совете депутатов Новоладожского городского поселения?

Единственное решение проблем многие видят в прямом вмешательстве губернатора – Александр Дрозденко всегда умел подбирать рабочие кадры и разбираться, кто чего в действительности стоит. Возможно, ему следует пристальнее вглядеться в то, что происходит в Хваловском сельском поселении, и принять необходимые меры.