Прорыв в event – индустрии: как в СПбГУПТД внедряют новые тренды в области цифровых модных показов. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Вчера, 25 мая в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна состоялся финал университетского проекта «Мисс университет-2021». Мероприятие, прошедшее под девизом «Digital красота», стало значимым событием как для самого вуза, так и для всего профессионального сообщества, развивающего направления fashion и event-индустрий в России. Причиной ажиотажа стал новый тренд в области цифровых модных показов, представленный петербургским вузом.

Одним из этапов конкурса «Мисс университет-2021» было цифровое дефиле, в котором впервые в России цифровую одежду «надели» не на нарисованные цифровые аватары, как это сейчас делают во всем мире, а на «живых» моделей. Авторами идеи, воплотившими в жизнь новую реальность цифровых модных презентаций, стала команда студентов СПбГУПТД. Нововведение уже привлекло внимание общественности, в частности идею поддержали организаторы технологического Science Fest, проходящего в петербургском Планетарии №1: показ будет представлен публике на фестивале науки. Сам конкурс «Мисс университет», призванный выявить самую талантливую, умную и красивую девушку университета промышленных технологий и дизайна, в прошлом сезоне по уровню постановок получил одобрение и признание от организаторов национального конкурса «Мисс Россия».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Этот сезон конкурса «Мисс Университет-2021» во многом посвящен сфере digital. Для нас живая красота по-прежнему стоит во главе угла, но и мы как Университет, и наши студенты плотно «поселились» в цифровой среде, а здесь, как и в реальной жизни, нужны правила. Поколение, которое сейчас учится в вузах страны, ясно дало понять, что правила в этой среде устанавливают они. Наша задача сегодня как вуза - выступить звеном, соединяющим позитивную цифровую среду, и тех, кто готов ее развивать и с ней работать. Мы поддержали нашу студенческую команду с инициативой задать новый тренд цифровых показов. Никто в России пока не представлял одежду подобным образом. По сути это и есть шаги к усовершенствованию целых индустрий», - дал комментарий председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов.

Победительницей стала 19-летняя студентка Института бизнес-коммуникаций СПбГУПТД Алиса Агейчик. Девушка развивается в разных сферах: танцы, спорт, моделлинг, театральное искусство, музыка, работает в модельном агентстве и полностью обеспечивает себя. «Активная, коммуникабельная, амбициозная, открыта ко всему новому, целеустремленная, все дела доводит до конца», - так рассказывает о себе Мисс университет-2021. Также организаторы Neva Fashion Week отметили трех финалисток, которые примут участие в юбилейной неделе моды NFW осенью этого года.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

СПРАВКА

Генеральный партнер конкурса «Мисс Университет-2021» - Компания VK. Всего на конкурс было подано более 50 заявок, в финал вышли 11 девушек. Они соревновались в рамках нескольких этапов: интеллектуальный конкурс, творческий номер, цифровое дефиле и выход в вечерних платьях. В команду жюри вошли Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов, президент университета Виктор Романов, первый проректор университета Павел Луканин, Мисс университет-2020 Анастасия Виноградова, Мисс ВШТЭ-2021 (Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД) Екатерина Шунякова, директор проектного офиса научно-технологической инициативы, программный директор Точки кипения «ПромТехДизайн» Максим Ермачков, директор Центра студенческого творчества и досуга Денис Асиновский.