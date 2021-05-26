В честь Дня города Дом книги на Невском проспекте устраивает грандиозные скидки

Посетителей Дома книги ждут скидки в честь Дня города.

27 мая, Петербург отмечает 318-летие, и Дом Книги на Невском не останется в стороне от всеобщего празднества. В ночь с 27 на 28 мая магазин закрываться не будет, и все желающие смогут посетить знаменитые книжные залы. Кроме того, с 21:00 27 мая до 9:00 28 мая в магазине действует скидка 20% для всех покупателей.

Это еще один повод побывать в книжном в романтичную белую ночь. Скидка суммируется с бонусами клубных карт, поэтому их владельцев ждет дополнительная выгода.

В День города Дом Книги станет тем уголком, где можно отдохнуть от ночных гуляний, а заодно подобрать подходящую книгу для себя или близкого человека.

Присоединяйтесь к «неспящим в книжном»!