Петербуржцы установят новый рекорд по одновременному чтению.

В четверг, 27 мая 2021 года в самом центре города соберутся 318 студентов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, чтобы установить новый рекорд России по одновременному чтению. В 11.30 утра они откроют спецвыпуск «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», чтобы вслух прочитать статью с разворота газеты. Официальный партнер флешмоба — Коммунистическая партия Российской Федерации. Это первый в России рекорд, который установит петербургской издание на масштабном ежегодном мероприятии — Книжном салоне.

- Наша партия идет в ногу со временем, мы развиваем электронные СМИ, работаем в социальных сетях. Но это не противоречит и ни в коем случае не отменяет важность традиции печатного слова. Именно печатное слово можно «подержать в руках», оставить на память. Поэтому мы приветствуем флешмоб «Комсомольской правды» и рады будем участвовать в нем. Думаю, что это станет прекрасным подарком нашим горожанам ко Дню города, - объясняет первый секретарь комитета Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ Роман Кононенко.

Мероприятие пройдет в рамках Книжного салона, на флешмобе будет присутствовать эксперт компании Книги рекордов России.

Также в День города в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) пройдет радиомарафон «318 причин любить Петербург». Десять часов ведущие и звездные гости будут обсуждать, за что можно любить или ненавидеть Северную столицу.