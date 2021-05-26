На компанию по аренде электросамокатов в Петербурге возбудили уголовное дело

Компания по аренде электрсамокатов в Петербурге попала под уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Санкт-Петербурга в среду, 26 мая 2021 года, возбудил уголовное дело на компанию по аренде электросамокатов - кикшеринг - после инцидента на Невском проспекте, когда молодые люди сбили несколько человек и избили писателя Валерия Айрапетяна. Компании вменяется статья 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно версии следствия, кикшеринговая компания была обязана обеспечить правила безопасности для пользователей, чтобы они не навредили себе и окружающим. Однако этого не сделала. При этом законодательно эти вопросы пока никак не регулируются.

- С 13 по 14 мая 2021 года, из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения, компания предоставила электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 и 21 года. В последующем, один из них у дома по Невскому проспекту, двигаясь на значительной скорости, совершил наезд на местного жителя 1980 года рождения. Затем оба молодых человека из хулиганских побуждений нанесли мужчине многочисленные удары рукам и ногами. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, - отметили в комитете.

Сейчас следствие проводит комплекс мероприятий, чтобы разобраться в ситуации и найти виновных.

Добавим, что после этого случая в Петербурге серьезно взялись за кикшеринг. В городе хотят разработать правила пользования и езды на электросамокатах. Один из вариантов - давать в аренду транспорт только совершеннолетним людям по паспорту.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Тындик, юрист, адвокат

- Логика следствия понятна – если кикшеринговая компания создает такие предпосылки для нарушения правил, то она должна ответить. Я лично считаю, что отвечать должны те, кто конкретно совершает наезды. Чтобы предъявлять претензии к компании, нужно сначала установить для них жесткие правила по аренде самокатов. Я думаю, что сейчас наши законодательные органы этим уже займутся, ограничением скорости, например. Какое наказание может быть для компании? Это первый такой прецедент. Скорее всего, ограничатся наказанием, не связанным с лишением свободы – условный срок или штраф. Дело на особом контроле СК, поэтому оно будет показательное для всех. Компания кикшеринга пройдет все медные трубы и поймет, как именно им далее существовать.

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