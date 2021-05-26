SKODA HOCKEY EDITION в «Авто Премиуме» - игра на вашей стороне. Фото предоставлено «Авто Премиум».

Марка ŠKODA AUTO, официальными представителями которой в Петербурге являются дилерские центры группы «Авто Премиум», уже 29-й год подряд поддерживает Чемпионат мира по хоккею Международной федерации хоккея (IIHF) в качестве генерального спонсора. Именно хоккею посвящена специальная серия автомобилей ŠKODA HOCKEY EDITION.

Чешский бренд является мировым рекордсменом по продолжительности основного спонсорства в истории спортивных чемпионатов мира. В 2021 году ŠKODA впервые предоставила организаторам турнира, который проходит с 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге, парк из 45 электромобилей ENYAQ IV.

Фото предоставлено «Авто Премиум».

ŠKODA AUTO также является эксклюзивным партнером приложения 2021 IIHF, которое предлагает любителям хоккея увлекательные истории и полезную статистику. Живой тикер с предупреждением о голах дает фанатам возможность принять участие в действии почти в реальном времени - даже если они не могут присутствовать на игре лично. Пользователи также имеют возможность делать прогнозы на результаты матчей и делиться с друзьями. Приложение доступно для устройств Android и iOS на нескольких языках.

Еще одна новая концепция этого года - фанборды. Поскольку в этом году зрители не могут смотреть матчи на арене, ŠKODA предлагает энтузиастам возможность разместить на трибунах картонные фигурки со своими фотографиями. Это инновационное решение дает возможность 15 000 болельщиков поддержать на арене свою любимую команду.

Любовь к хоккею уже много лет связывает марку с болельщиками из России. Именно этой игре посвящена серия автомобилей ŠKODA HOCKEY EDITION, в которую вошли модели ŠKODA KODIAQ, OCTAVIA, KAROQ и RAPID. Автомобили дополнены интересным пакетом опций с выгодой до 73 000 рублей.

Фото предоставлено «Авто Премиум».

Ознакомиться с особенностями серии и выбрать свой автомобиль поклонники ŠKODA и хоккея могут на автомобильной витрине.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.