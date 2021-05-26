«Уралсиб» улучшил условия по карте «Копилка» и накопительным счетам. Фото: freepik.com.

Банк «Уралсиб» улучшил условия по карте «Копилка» и накопительным счетам «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Ставки по продуктам были повышены до 4,8% на сумму остатка от 1 млн рублей, в зависимости от вида счета.

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам и карте «Копилка» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА

Условия действительны на 21.05.2021 г. Предложение действует по Накопительным счетам в рамках Тарифного плана «Турбо», «Приоритет», «Статус», «Прайвет», картам «Копилка» и «УРАСИБ|Копилка». Валюта счета – рубли. Счет бессрочный. Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного периода с даты открытия Счета. Величина минимального остатка не ограничена.