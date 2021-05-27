Признайся в любви Петербургу – получи модную портативную колонку

Самые теплые и искренние «валентинки» прозвучат в эфире Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» на волне 92.0 FM

Сегодня, 27 мая, эфир Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» на волне 92.0 FM будет посвящен сразу двум большим событиям – 318-летию Санкт-Петербурга и 96-летию «Комсомолки». В этот день в нашей студии соберутся известные петербуржцы: актер Михаил Боярский, писатель-сатирик Семен Альтов, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, депутат Госдумы Виталий Милонов и многие другие. Все они признаются в любви к Северной столице, но сделать это можете и вы!

Приходите на Дворцовую площадь к фирменному стенду «КП» 27 мая с 11.00 до 14.00 и впишите свой голос в историю! Расскажите, чем для вас дорог наш город и почему не променяете его ни на один другой. Самые теплые и искренние «валентинки» прозвучат в эфире Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» на волне 92.0 FM, а их авторы получат специальные призы. В течение дня мы выберем лучших, а потом вручим победителям 14 портативных колонок и другие ценные презенты.

Включайтесь в радиомарафон в 11.00. В розыгрыше призов также смогут принять участие все, кто оставил поздравительный комментарий в группе «Комсомолки» в Петербурге» во Вконтакте.