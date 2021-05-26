Под Петербургом отец избил чужого ребенка на детской площадке из-за разбросанного мусора

В Гатчине грозный отец избил чужого ребенка на детской площадке. Фото: СОЦСЕТИ

В Гатчине взрослый мужчина избил чужого ребенка на детской площадке возле одного из домов на улице Строителей. Все произошло на глазах у других подростков, которые тайно сняли видео конфликта. На записи, вмиг разлетевшейся в Сети, видно, как мальчика минимум один раз бьют по лицу. Мужчина что-то гневно высказал ребенку, но потом отпустил. Чуть позже в дело вмешалась полиция.

- По предварительным данным, конфликт на площадке произошел из-за разбросанного мусора. Сначала замечание компании подростков сделала женщина, гулявшая на месте. После этого в перепалку вмешался 41-летний супруг. Установлено, что он действительно причинил травмы мальчику. Пострадавшему 11 лет, с ушибами он обратился в больницу, откуда его отпустили после оказания помощи, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На следующий день полицейские пришли домой к грозных отцу, его доставили в местный отдел. В ближайшее время на борца за чистоту площадки возбудят уголовное дело.

Ранее в Петербурге уже не раз происходили нападения взрослых на детей. В середине мая мужчина избил семиклассника за то, что тот якобы задел качелями его маленькую дочь. У подростка перелом лобной пазухи. А в декабре прошлого года отец сломал руку чужому ребенку за драку с его сыном.

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