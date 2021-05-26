Страховые выплаты теперь можно получить в СберБанк Онлайн. Фото: freepik.com.

Возможность онлайн урегулирования убытков по самым массовым видам рискового страхования появилась у клиентов «Сбербанк страхование» в 2019 году, когда было запущено мобильное приложение «СберОсмотр». Теперь возможности для подачи заявлений на выплаты в цифровом канале существенно расширены. В СберБанк Онлайн можно подать заявление о страховом событии по ипотечному страхованию имущества, программам «Защита дома», «Сбереги финансы», «Защита от травм» и «Спортивная защита». Это самые массовые виды рискового страхования в СК «Сбербанк страхование», на которые приходится около 80% от общего количества заключённых в компании договоров.

- В СберБанк Онлайн теперь доступен полный цикл обслуживания по самым массовым видам страхования - возможность заключить договор, информация обо всех действующих страховых полисах, онлайн-консультации и урегулирование убытков. Клиенты активно пользуются цифровыми каналами: доля онлайн-продаж рисковых страховых продуктов составляет 16%, а доля убытков, урегулированных онлайн, - 40%. Наша цель - довести долю онлайн-урегулирования в рисковом страховании до 100% для тех клиентов, которым удобны цифровые каналы. До конца года возможность подать заявление на выплату в СберБанк Онлайн появится и по другим видам страхования, - говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

- Увеличение числа каналов урегулирования убытков по самым распространённым видам страхования - это дополнительная возможность для наших клиентов выбрать удобный способ подачи документов при страховом событии. Переход на удалённую подачу заявлений сократит количество обращений через отделения банка и, таким образом, поможет нашим менеджерам, уделять больше времени консультированию при оформлении договоров страхования, - говорит председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Подать заявление на выплату в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно в разделе «Страхование» в карточке оформленного продукта. В меню клиенту необходимо выбрать вариант «Заявить о страховом событии» и далее следовать подсказкам. Статус рассмотрения доступен в разделе «История заявлений». Срок рассмотрения обращений, поданных онлайн, сокращается в среднем до пяти дней.