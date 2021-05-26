Жителям Санкт-Петербурга в июле вернут деньги за переплату капремонта

Петербуржцам все-таки вернут деньги за переплату квитанции по капремонту. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцам все-таки вернут деньги за переплату капремонта. Правда, не сразу – в июле. Об этом «Комсомолке» сообщили, собственно, в Фонде капитального ремонта. Напомним, с недавних пор жители Северной столицы получают видоизмененную квитанцию от «Петроэлектросбыта». От горожан требуется заплатить не только за свет, но и за капремонт. Сразу после введения ноу-хау офисы компании атаковали возмущенные потребители. В основном, люди жаловались на двойную комиссию, завышенную оплату и даже другие фамилии в квитанциях. Ранее «КП» ответила на самые главные вопросы по теме в отдельном материале, чтобы не было паники.

Позже Фонд капремонта пообещал убрать пени за просроченную оплату майских квитанций. А «Петроэлектросбыт» отменил комиссию. Теперь – очередной шаг на встречу горожанам.

- Разосланные майские квитанции «Петроэлектросбыта» являются действующими и подлежат оплате. Все платежи остаются на лицевых счетах плательщиков. Их обязательно учтут при следующих расчетах. В случаях переплаты перерасчет будет произведен Фондом капитального ремонта в июле, - заверили в пресс-службе Фонда.

Если у вас все еще остались вопросы по задолженностям или начислениям за капремонт, то можно позвонить напрямую в Фонд по номеру 8 (812) 703-57-01, но только с 9:00 до 18:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Комиссия и несуществующий долг: Главное о новых квитанциях за капитальный ремонт в Санкт-Петербурге

«Комсомолка» рассказывает, что означают изменения в «жировках», и как с ними жить (подробности)